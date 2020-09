Zatvara se Sljemenska cesta; ovo su pravci kojim će se moći kretati narednih dana

Zbog uređenja kolnika Sljemenska cesta na dijelu od 'Stare lugarnice' do skretanja prema 'Tomislavovom domu' (smjer Sljeme – Zagre) bit će zatvorena za sav promet od 17. do 23. rujna sve radne dane, osim vikenda i blagdana u vremenu od 9 do 17 sati. Iz Grada Zagreba priopćili su koji su obilazni pravci za kretanje

Radovi na dionici prema Krapinsko-zagorskoj županiji nastavaju se uz odvijanje prometa, priopćili su iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Zagreba. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova, ističu, bit će: Sljemenska cesta – Sljeme – Pila – Stubičke Toplice – Donja Stubica – Gornja Stubica – Sv. Matej – I. Mažuranića – Kralji – Otta Habeka – Glavna – Zlatarska – Vugrovečka – Kašinska – Bistrička – Zagrebačka – Ulica Dubrava – Dankovečka – Sunekova – Miroševečka – Vida Ročića – Markuševečka – Bliznec – Sljemenska. Promet će se tijekom radova odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, a sugrađane iz Grada Zagreba upozoravaju na moguće poteškoće u prometu pa ih mole za strpljenje i razumijevanje.