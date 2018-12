Zastupnici su ove godine radili više nego ikad, a evo što su neki od njih i konkretno napravili

Hrvatski sabor ove godine ukupno je zasjedao 117 dana, najviše u proteklih deset godina. Pri tome je doneseno više od 200 zakona. Iako je čest dojam taj da zastupnici samo dižu ruke i raspravljaju, mnogi od njih konkretnim idejama poboljšavaju zakone. Neke od zastupnika stoga smo pitali na koji način su oni osobno pomogli prilikom donošenja nekih rješenja koja će građanima, bilo iz njihovog područja ili cijele Hrvatske, život učiniti boljim

Vranješ nije mirovala i izvan saborskih klupa jer volonterski vodi udrugu LAG ADRION. 'Ove godine smo pružili pomoć za prijavu projekata EU-a u vrijednosti od preko 67 milijuna kuna. Na projektima koje smo pripremali odobrena su sredstva za 60 radnih mjesta, što dodatno pokazuje koliko su značajni', kaže Vranješ, ističući pritom projekte vezane uz poljoprivredni sektor. 'Posebno bih istaknula uspjeh udruge u registraciji novih seoskih domaćinstava koja pružaju usluge u turizmu, čime se broj takvih seoskih domaćinstava u cijeloj RH povećao za tri posto upravo zahvaljujući našem radu', kaže Vranješ.

HDZ-ova zastupnica iz Dalmacije ima i velike planove za sljedeću godinu. 'U 2019. želim osigurati stalni ostanak dodatnog tima Hitne pomoći na svom području, surađivati s općinama i gradovima na dovršetku Programa za zadržavanje mladih planiranjem uređenja stambenih zona na državnoj imovini te ostalih postupaka u provedbi koji se tiču državne imovine. Kroz Odbor za financije planiram dovršiti treći ciklus mjera porezne reforme. Planiram uz podršku Vlade uvrstiti izgradnju dodatnih gatova luka Podbiokovlja u planove Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je za njih osiguralo novac. Izvan Sabora planiram dodjelu sredstava ne samo kroz natječaje na nacionalnoj razini, već kroz spomenutu udrugu za 15 infrastrukturnih projekata od lokalnog značenja te 20-ak malih poljoprivrednika i nekoliko prerađivača, za što smo ostvarili sve preduvjete', zaključuje Vranješ za tportal.

HNS-ovcu u fokusu gospodarstvo i radnici

Za Slavoniju se ove godine nastojao izboriti HNS-ov zastupnik iz Osijeka Stjepan Čuraj.

'Zadnje izlaganje koje sam imao bilo je ono vezano uz neoporezivi dodatak obrtnicima i nositeljima OPG-ova, a ukazao sam na taj problem i nakon toga je reagiralo Ministarstvo te omogućilo obrtnicima i OPG-ovima da imaju pravo na 7500 kuna neoporezivog dodatka i da mogu isplatiti božićnicu. Ako sam doprinio, onda sam sigurno doprinio tome', kaže Čuraj za tportal.

Aktivan je, kaže, bio i prilikom mirovinske reforme. 'Moj osobni prijedlog je onaj o jednokratnoj isplati prilikom odlaska u mirovinu iz drugog stupa. Iako je, doduše, moj prijedlog bio 20 posto, prihvaćeno je 15 posto. To je također moj doprinos i osobna satisfakcija. Što se tiče porezne reforme, i osobno sam imao sastanke s ministrom još u svibnju i tada sam iznio prijedlog o smanjenoj stopi PDV-a na osnovne prehrambene proizvode i drago mi je da se to usvojilo te da se odustalo od linearnog smanjenja opće stope s 25 na 24 posto. Moj cilj je bio da se što više smanje osnovni troškovi života, a osnovne namirnice bi trebale biti što jeftinije i što dostupnije kako bi se povećala i kupovna moć', kaže Čuraj.

Imao je, dodaje, ideje o neoporezivom dijelu za topli obrok, no to zasad nije prošlo. Nada se, kaže, da će se do kraja mandata ostvariti i to.