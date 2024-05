Zekanović zgrozio: 'Grbina treba pogoditi kolcem u srce i metkom u čelo'

Plenkovića ne samo da je promijenio HDZ, već su ga promijenili i "domovinci", koje je do jučer optuživao da treniraju teroriste da pucaju na Banske dvore. Možda je novo razdoblje Plenkovićevog mraka tek počelo ali još ima nas koji ćemo se potruditi da što prije završi. Nema predaje!"

19:13 Jandroković opomenu Zekanovića: "Vidio sam što je Zekanović govorio i apelirao bih na njega da svi koristimo primjeren rječnik. Iako je to bilo figurativno, nije primjereno da tako nešto govorimo. Naša riječ ima posljedice, građani to slušaju i često ponavljaju što mi govorimo i treba biti primjereno", rekao je Jandroković."

17:10 HDZ i Domovinski pokret potpisali su koalicijski sporazum. Sporazum su potpisali mjesec dana nakon parlamentarnih izbora i to bez prisustva medija, a otišli su bez izjava. "Sve ćemo vam reći sutra", samo je kratko poručio Plenković nakon izlaska iz prostorija Kluba HDZ-a i prelaska u Banske dvore. >>>Cijeli članak<<<

17:05 Hrvoje Zekanović započeo je svoj novi saborski mandat prilično burno, optužujući oporbu za dvostruke kriterije. Braneći osnivanje Ministarstva demografije i useljeništva, rekao je da nema tisuća novih otvorenih radnih mjesta.

Međutim, to njemu nije tema nego tema treba biti oporba, osobito pitanje 'gdje će visjeti Grbin kad ga politički smaknu' u SDP-u.

'Tema svih tema je kako će visiti s nekog stabla, figurativno, Peđa Grbin kad ga vi smaknete. On je trenutno politički mrtvac, živi zombi.... Više ga zapravo nitko ni ne brani. Znate one filmove, treba ga pogoditi kolcem u srce i metkom u čelo', rekao je Zekanović. >>>Cijeli članak<<<

16.40 Mostov Miro Bulj prozvao je HDZ zbog odnosa prema nestranačkim ljudima i projektima. Spomenuo je bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika Trilja Ivana Šipića, koji sada kao i Stipo Mlinarić Ćipe, može s Plenkovićem. "Ime Isusovo", rekao je Mostovac u Sabornici.

'To pas s maslom ne bi pojeo što oni jedan protiv drugog rigaju i onda odjednom, obojica potpis za Plenkovića', ponovio je. 'Ćipe je zadnji video snimio da neće s HDZ-om ni SDP-om, te velike dvije stranke iz iste partije. Ime Isusovo, potpis za Plenkovića. Ovdje je cijelu noć drvio po njemu, nisam ni ja bio finiji, ali nisam rekao da Plenković slavi pad Vukovara', nabrajao je Bulj, prenosi N1.

15.30 U ime novog kluba u kojem sjede Hrvatsku suverenisti, Pravo i pravda i nezavisni Josip Jurčević, govorio je Marijan Pavliček. 'Dobili smo koaliciju dviju stranaka koje su toliko negativno govorili jedni o drugima da je bilo nezamislivo da će zajedno sjesti za stol. Iz DP-a Plenkovića su nazivali lažovom, dizali kaznene prijave protiv njega... I onda mu donesu 12 ruku u miraz, vratilo se dite materi', kazao je Pavliček.

15.15 Kritike na zakon u ime Mosta imao je Božo Petrov. 'Ljudi odlaze iz Hrvatske, mrtvih više nego rođenih, broj ministarstava raste. Kad gledate Ministarstvo demografije, vi ste ga uveli 2016., pa ste ga izgasili 2020. Pa ste ga uveli 2024. godine. Postavlja se legitimno pitanje, zašto ste ga izgasili 2020.? Ili zašto ga uvodite 2024.? Ako je u pitanju zaista krucijalna tema RH, hoćete reći da niste bili dovoljno svjesni 2020.? Ili su vas članovi Domovinskog pokreta prosvijetlili?', kazao je Petrov.

'Moram zaključiti da se pokazuje neozbiljnost na djelu, a što se tiče smjera Vlade, ni on neće ići onako kako se obećavalo za vrijeme kampanje i pregovora. Govorilo se o kulturološkoj i ideološkoj promjeni. Ministri ostaju isti, smjer isti, pa gdje je onda Domovinski pokret? Trebalo se, od strane Domovinskog pokreta, rješavati ilegalne migracije. Opet, smjer isti, ministri isti. Ako je ovo pristup kojim će se rješavati demografija, i to je out. Ne baš slavan početak', kazao je Petrov.

Miro Bulj ponovno je prozvao Domovinski pokret. 'Ako netko diže kaznenu prijavu protiv Plenkovića, ako neki kao Mlinarić govore da Plenković slavi pad Vukovara i sad svi zajedno potpišu za istog tog čovjeka kao mandatara', kazao je Bulj.

Odgovorio mu je Stipe Mlinarić. 'Drago mi je da se brinete o Domovinskom pokretu. Vi bi išli na izbore do onog trenutka dok Sandra Benčić ne bi bila premijerka. Svako vaše sad pametovanje i nepreuzimanje odgovornosti...', kazao je Mlinarić i zaradio prvu opomenu u ovom sazivu.

15.09 Nakon stanke, Ivan Malenica je u ime HDZ-a obrazložio što se predlaže izmjenama, a nakon toga krenula je i rasprava. Prvi je govorio Arsen Bauk u ime SDP-a.

'Iz političke volje se vide prioriteti Vlade, ozbiljnost ili neozbiljnost kako se pristupilo slaganju Vlade. U oči upada da se o djelokrugu Ministarstva gospodarstva ispisalo dvije stranice, Ministarstva zaštite okoliše stranica i po, Ministarstvu uprave, pravosuđa i digitalne transformacije stranica i po, o Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih stranica i nešto. O ministarstvu demografije i iseljeništva ste napisali pola stranice. Imat ćemo sukob nadležnosti, a bit će zanimljivo kad se pozivajući se na isti zakon dva različita ministra krenu predlagati suprotne mjere', kazao je Bauk

'Imamo ministarstvo iseljeništva i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH. Nije li tu malo preklapanje? Ili ovi iz Južne Amerike ne spadaju pod Hrvate izvan RH?', napomenuo je.

'Smatram da je bila pogreška spojiti, i to najbolje svjedoči bivši ministar Malenica koji se jedva dočekao vratiti se u Sabor kad je vidio što ste mu uvalili, Ministarstvo uprave i pravosuđa. Time ste ih ostavili bez reforme i još ste na to dodali digitalnu transformaciju, tako da će pravosuđe biti još niže rangirano u strukturi ove Vlade. Ako kolega Habijan bude ministar mislim da će pravosuđe biti malo više pozicionirano', kazao je.

'Također, činjenica je da jedan Središnji ured postaje ministarstvo, a dio drugog središnjeg ureda postaje dio drugog ministarstva. Prva demografska mjera je povećanje broja ministara, druga povećanja broja državnih tajnika. Pa će onda valjda svatko imati nekog svog državnog tajnika', rekao je Bauk.

14.30 Već na početku rasprave nanizale su se stanke, a prvu je zatražio SDP-ov Peđa Grbin.

'Naravno da je legitimno pravo vladajuće većine da nakon što se konstituirala napravi neke izmjene. Postavlja se pitanje je li doista bitno u trenu kad broj građana opada, da se osniva novo ministarstvo. Postavlja se pitanje koliko će zapravo raditi, a koliko je to ministarstvo tu da se nekome osigura fotelja. Nikakve promjene osim zadovoljavanje apetita ljudi iz HDZ-a i nekih drugih stranaka. Neke nadležnosti koje su sad dane Ministarstvu demografije su u nadležnosti Ministarstva rada, kao što je vrijeme rada i usklađivanje obiteljskog i radnog života. Na isti način, ne sistemski, nesustavno i aljkavo se pristupilo formiranju ove Vlade', kazao je.

Stanku je tražio i Mostov Miro Bulj. 'Ovdje je činjenica da je Domovinski pokret digao kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, da su ga proglasili čovjekom koji slavi pad Vukovara, pa me interesira što kaže sad naš suborac Ćipe. Gospodo ovo je više trgovina nego demografija', poručio je.

'Tresla se brda, rodio se miš. Oni koji su najviše napadali, kritizirali, dizali kaznene prijave protiv Plenkovića, stavljali ga na plakat sa Stanimirovićem, oni tom istom Plenkoviću nose 12 ruku u miraz. Oni su vratili ono što se kaže o politici da je ženska osoba najstarijeg zanata. Administracija buja, dva ministarstva više. Ja bih rekao da se nadam da ovo neće biti samo jedna obična trgovina između dvije stranke koje su se sukobljavale nego da će raditi za dobrobit građana', kazao je Suverenist Marijan Pavliček, zatraživši stanku.

Prvi zakon o kojem raspravlja novi saziv Sabora onaj je o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Radi se o izmjenama zakona kojima se oformljavaju nova ministarstva. Nova Vlada tako bi trebala imati 18 ministarstava, a nova su Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvo demografije i useljeništva.