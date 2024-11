Ministar iza rešetaka, a od oživljavanja Imunološkog zavoda ništa: Gdje je zapelo?

Sve to izazvalo je kritike na račun danas već bivšeg ministra, ali i dalje nema minimuma konsenzusa oko pitanja zašto obnova Imunološkog zavoda toliko zapinje, piše Deutsche Welle.

'Jako teško se vratiti na šire tržište koje zasigurno jest uvjet, ali netko bi se tim morao ozbiljno pozabaviti. Jasno da protuotrove ne možemo proizvoditi samo za Hrvatsku, jer ih ovdje ne treba više od nekoliko godišnje, dok je s derivatima lakše. No znate li da smo serumima uredno opskrbljivali zoološke vrtove po SAD-u? Kod nas, međutim, ako vas danas ubode udovica ili poskok, odapnete! Malo tko ima uvozni serum u pripremi, skup je i, praktično, teško dostupan. Naš je bio kudikamo povoljniji. A slično je bilo kad je Pliva zaustavila izradu penicilina. Iskreno, ja sam za svoje dijete tad preko veze nabavljala Jugocilin iz Srbije', rekla je Jagarinec.

Neostvarivi natječaji

Dr. Ivan Marchiotti, davno je otišao iz te ustanove, dok je još bila uspješna. U međuvremenu, njegova privatna biotehnološka tvrtka BioGnost ostvaruje značajne rezultate, a on sam nema mnogo nedoumica oko uzroka neuspjeha obnove Imunološkog zavoda.

'Da se Ministarstvo zdravstva RH uistinu valjano zalagalo oko toga, postupalo bi nalik Sloveniji, primjerice, s tamošnjim Zavodom za transfuziju. Oni prikupljaju slovensku plazmu, ali je bez oklijevanja i zbunjenosti oko toga što i dalje nemaju svoje pogone za obradu, šalju u privatnu austrijsku firmu', rekao je.

No gotovi proizvod tad imperativno završava u slovenskim bolnicama, doznajemo od Marchiottija, a za tržišnom alternativom smije se posegnuti samo u slučaju manjka.

'Stoga najprije treba postupati praktično i zatim vidjeti što se dalje može i što je neophodno. No, u odnosu na nekadašnju elitu koja je vodila naš Imunološki, poput kolega Ikića i Silobrčića, danas tamo nema vrhunskog znanja. Ovi si čuvaju mjesta do penzije, a nitko državno ovlašten se ne obazire na to. Zato što i u državi, rekao bih, nema stručnjaka za strateško promišljanje, i nema odgovornosti', dodaje.

Kad bi stručnosti i odgovornosti bilo, kaže, javni se novac ne bi rasipao na uzaludne natječaje koji su, uostalom, realno i neostvarivi, takvi kakvi jesu.

'Nisam čitao detaljno sve propozicije, ali uočio sam da se forsiraju određene prastare tehnologije, bez ikakvog rezona. Ljudi koji takvo što planiraju, nisu imali od koga učiti. Kod frakcionacije plazme, za albumin i imunoglobulin, nisam primijetio raspis za intervencijski imunoglobulin, za specifični i tetanus imunoglobulin. Možda nešto od toga ima, neću tvrditi. No takav bi širi asortiman mogao pokriti sve ostalo, jer vrijedi i po 50 puta više na tržištu', ističe Marchiotti.

Prema njegovu mišljenju, dio količina proizvodnje je postavljen nerealno visoko, jer nema plana za plasman, a drugi je prenizak, jer se ne isplati proizvoditi na malo, zbog čega je ugašena i primjerice Rafinerija Sisak, napomenuo je on. Stoga se plaši da će veliki javni novac biti potrošen uzalud, u nedostatku valjanog tehničkog i tehnološkog, kao i poslovnog modela.