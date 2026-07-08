Zašto se Trump iz Turske nije vratio novim predsjedničkim zrakoplovom? Progovorio nakon špekulacija

'Svi su jako uzbuđeni i pomislili smo da bi upravo oni trebali biti prvi koji će razgledati zrakoplov. Za stara vremena kući ćemo se vratiti dosadašnjim Air Force Oneom iz Turske', napisao je.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da novi predsjednički zrakoplov šalje u američku bazu RAF Mildenhall u Velikoj Britaniji.

Odluka da se s prvog inozemnog putovanja ne vrati novim zrakoplovom odmah je izazvala špekulacije da letjelica možda još nije potpuno opremljena sigurnosnim sustavima , posebno nakon što je Trump tijekom summita zaprijetio novim vojnim udarima na Iran.

Na konferenciji za novinare upitan je izravno je li razlog promjene zrakoplova sigurnosne prirode. Trump nije dao izravan odgovor, već je ponovno govorio o navodnim prijetnjama atentatom iz Irana.

'Često govorim o tome jer je život predsjednika vrlo opasan', rekao je.

Na dodatno pitanje zašto ne leti novim Air Force Oneom odgovorio je: 'Zrakoplov leti prema jednoj od naših velikih baza u Europi gdje ga možemo pokazati ljudima. Kući ćemo se vratiti na uobičajen način.'

Novi predsjednički zrakoplov Boeing 747-8 prošle je godine Sjedinjenim Državama darovala katarska kraljevska obitelj, nakon što je Trump više puta kritizirao stanje sadašnjih predsjedničkih zrakoplova koji su u uporabi još od 1990. godine.