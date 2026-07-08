Europi prijeti novi toplinski pakao: Temperature do 45 stupnjeva, šire se požari i ekstremna suša

Dok se jugozapad Europe još nije oporavio od rekordnog toplinskog vala krajem lipnja, meteorolozi upozoravaju da se razvija novi, još snažniji toplinski kupolasti sustav koji će tijekom idućih dana zahvatiti velik dio kontinenta. Temperature bi u pojedinim dijelovima Francuske, Španjolske i Portugala mogle dosegnuti čak 45 Celzijevih stupnjeva, a toplinski val postupno će se proširiti prema Njemačkoj, Italiji, Balkanu i Velikoj Britaniji

Prema analizi meteorološkog portala Severe Weather Europe, snažna anticiklona već se učvrstila nad zapadnom i jugozapadnom Europom te blokira prodor svježijeg atlantskog zraka. Posljedica je dugotrajan "Heat Dome", odnosno toplinska kupola koja zarobljava vrući zrak nad kontinentom i iz dana u dan dodatno podiže temperature. Meteorolozi upozoravaju da su dnevne temperature već sada 10 do 15 stupnjeva više od prosjeka, dok će u dijelovima Španjolske, Portugala i južne Francuske ponovno prelaziti 40 °C. Najkritičnija situacija mogla bi nastupiti početkom sljedećeg tjedna, kada pojedini modeli za Francusku prognoziraju i 45 °C, što bi moglo ugroziti lokalne srpanjske rekorde.

Poseban problem predstavljaju vrlo tople noći. U velikim gradovima poput Madrida temperatura se ni tijekom noći ne spušta dovoljno da bi se tlo i zrak rashladili, što dodatno povećava zdravstveni rizik za stanovništvo. Meteorolozi upozoravaju da će upravo izostanak noćnog hlađenja biti jedan od najvećih problema tijekom ovog toplinskog vala. Vrućine će se proširiti i prema Britanskom otočju, gdje se očekuju temperature u niskim do srednjim 30-ima, osobito u južnoj i središnjoj Engleskoj te Walesu. Njemačka i zemlje Beneluksa također će se zagrijavati prema vikendu, s temperaturama uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, dok bi novi rast vrućine mogao uslijediti sljedeći tjedan.

Prema sredini srpnja sve toplije bit će i u srednjoj Europi, na Mediteranu i Balkanu. Dijelovi Italije mogli bi dosezati gornje 30-e, dok se na Balkanu očekuju temperature u srednjim i gornjim 30-ima. Najtoplija zračna masa nad južnom Italijom i Balkanom sljedeći bi tjedan lokalno mogla podići dnevne maksimume na 38 do 41 stupanj. Meteorolozi ističu da će se toplinska kupola zadržati najmanje do sredine srpnja jer se zasad ne očekuje ozbiljniji prodor hladnijeg zraka s Atlantika.

Toplinski val u Europi Izvor: Profimedia / Autor: Philippe LOPEZ / AFP / Profimedia







+16 Toplinski val u Europi Izvor: Profimedia / Autor: Philippe LOPEZ / AFP / Profimedia

To znači da će suša dodatno jačati, a rizik od velikih požara ostati na ekstremno visokim razinama. Požari već sada haraju dijelovima Portugala, Španjolske i juga Francuske, gdje su temperature posljednjih dana prelazile 40 stupnjeva uz vrlo nisku vlagu zraka. Stručnjaci upozoravaju da će kombinacija dugotrajne suše, izrazito suhog tla i novih toplinskih udara dodatno pogodovati širenju požara tijekom idućih tjedana. Meteorolozi objašnjavaju da toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Visoki tlak zraka sprječava razvoj oblaka i prodor svježijeg zraka, dok se zrak pri spuštanju dodatno zagrijava, zbog čega temperature iz dana u dan rastu. Takvi sustavi mogu potrajati danima ili čak tjednima te često donose rekordne temperature, sušu i opasne toplinske valove.