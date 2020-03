Zašto je koronavirus, od svih mjesta u Europi, tako jako buknuo baš u Italiji?

U nešto više od mjesec dana, otkako je talijanski premijer Giuseppe Conte potvrdio prve slučajeve koronavirusa u toj zemlji - dvoje kineskih turista - broj zaraženih popeo se na gotovo 3100, a umrlo je više od stotinu ljudi. Zasad nema znanstvenog objašnjenja za to što se Covid-19 tako intenzivno proširio baš sjeverom Italije, no nekoliko indicija ukazuje na to zašto se ta zemlja sa 60 milijuna stanovnika pretvorila u novo žarište koronavirusa u Europi - i 'izvoznikom' u SAD

Službeni broj zaraženih u SAD-u prešao je 150, s time da se mnogi oboljeli ne javljaju liječniku u strahu od visokih troškova hospitalizacije i popratnih testova. SAD će za borbu protiv epidemije interventno izdvojiti oko 8,3 milijarde dolara, no teško da će taj novac pokriti individualno liječenje oboljelih. Među prvim oboljelima u Kaliforniji bilo je i troje turista koji su zajedno boravili na sjeveru Italije. Prvi dijagnosticirani muškarac u Engleskoj prethodno je boravio u Milanu, a boravak u Italiji prijavio je i prvi oboljeli u Škotskoj. Prvi slučajevi zaraze u Njemačkoj povezani su s Kinom, no krajem veljače dijagnosticirana su oboljenja stanovnika pokrajine Baden-Württemberg koji su neposredno prije toga boravili na sjeveru Italije - u Milanu, Codognu i Bergamu.

Nekoliko je indicija za nastanak žarišta koronavirusa u Italiji. Uz životni stil obilježen bliskim tjelesnim kontaktima, poput zagrljaja i poljubaca prilikom pozdrava, činjenica je da je tamošnje stanovništvo najstarije u cijeloj Europi: oko 23 posto Talijana premašilo je 65 godina, a srednja dob u Italiji je 46,3 godine (prosjek EU-a je 43,1, a u Irskoj svega 37,3 godine). Poznato je da su pripadnici treće životne dobi - uz osobe slabijeg imuniteta uslijed kroničnih bolesti i stanja - prvi na udaru Covida 19.

Epidemija u Italiji zapravo se razbuktala prije dva tjedna, kada je u jednom danu objavljeno da je zaraženo šest osoba i da su tri gradića u pokrajini Lombardija stavljena u izolaciju, uz poruku stanovnicima da ostanu kod kuće i izbjegavaju kontakte. Dan kasnije registrirano je već 60 zaraženih i dvoje umrlih: 76-godišnja žena preminula je u svom domu 50 kilometara južno od Milana, a 78-godišnji muškarac u bolnici blizu Padove.

Odgovarajući na pitanje zašto se zaraza odjednom i tako brzo proširila u Italiji, dr. Nela Sršen iz Sveučilišne bolnice u Padovi izjavila je da tamošnji stručnjaci još uvijek pokušavaju shvatiti što se zapravo dogodilo tamo gdje nije bilo kontakta s potencijalnim vektorima, dakle ljudima koji su dolazili iz Kine ili drugih krajeva u kojima je epidemija u tijeku. 'Kad imate nultog pacijenta, znate tko je bio vektor i onda se po njemu može rekonstruirati s kim je taj pacijent bio u kontaktu. Na ovaj način imam osjećaj da se gubi kontrola - ne možemo uistinu shvatiti što se događa', kazala je dr. Sršen za Otvoreno, dodajući da je čula objašnjenje prema kojemu je broj zaražen u pokrajini Veneto toliko visok upravo zato što je ondje napravljeno najviše testova. Pretpostavlja se, naime, da je broj zaraženih i u nekim drugim zemljama visok, ali nije potvrđen jednostavno zato što se pacijenti s koronavirusom zbog sličnih simptoma tretiraju kao da imaju običnu gripu.

Bernard Kaić, voditelj službe za epidemologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), potvrdio je da je vrlo velika šansa da su slučajevi koronavirusa tamo gdje taj virus cirkulira u populaciji prošli pod običnu gripu jer ih je po kliničkoj slici praktički nemoguće razlikovati u početku. Također, poznato je da ima i zaraženih bez simptoma; štoviše, na brodu Diamond Princess takvih je bilo čak 50 posto. Upravo zato stručnjaci su se zabrinuli zbog naglog širenja broja oboljelih u Italiji, a sada se slično ponavlja u Njemačkoj, u kojoj je u posljednja 24 sata broj zaraženih skočio za trećinu, pa je sada registrirano oko 350 zaraženih.