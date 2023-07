Zajedničko im je da se protive Putinovoj vlasti, no Ukrajinci ne žele s njima surađivati

Pod to spada sve od odluka da se negdje izvodi glazba davno umrlih ruskih skladatelja do upotrebe samog ruskog jezika kojim govore mnogi Ukrajinci. Rasprave podsjećaju na razdoblje nakon Drugog svjetskog rata kada se svijet borio s reintegracijom nekadašnje nacističke Njemačke. I danas se, primjerice, glazba Richarda Wagnera, koju je obožavao Adolf Hitler, rijetko čuje u Izraelu.

'Po mom mišljenju, to je pitanje nevažno - naravno da je to rat Rusije, kao što je to bio rat nacističke Njemačke', rekao je Kasparov. 'Ali za neke od ruskih disidenata takvo je razmišljanje jako bolno. Kažu - 'Ne, ne, mi nismo odgovorni za rat. Moramo se pobrinuti da ruski narod ne bude uvučen u to.'

Sergej Guriev, istaknuti ruski ekonomist i disident koji živi u Parizu, napravio je razliku između krivnje i odgovornosti. Krivnju, smatra, treba pripisati Putinu, njegovim suradnicima i onima koji su izravno počinili zločine nad Ukrajincima.

Međutim, dodaje: 'Nikad nisam glasao za Putina, ali nisam se protiv njega borio dovoljno dobro da spriječim ovaj rat, i za to se, naravno, osjećam odgovornim.'