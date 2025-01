Zaiskrilo oko zamrzavanja cijena; Šimić: Neće biti nestašica, Radolović: Bit će ih

'Dobro je da se počelo događati upravo to da se cijene smanjuju. To je jedini način da se onim skupinama građana s manjima primanjima - omogući normalan život', rekao je. Kako je naglasio, 'Konzum je dobar primjer za sniženje'.

Petar Šimić iz HDZ-a, gostujući u emisiji Otvoreno HRT-a odgovorio je kako je do pada cijena došlo zbog akcije potrošača i Vladinih odluka, kako se radi o sinergiji.

'Danas su se vodili razgovori, odredio se rok trajanja mjera, a cijene će se uskladiti, posložiti i dogovoriti na razini svih pregovarača. Tih 70 proizvoda su sve ono što je najčešće u potrošačkoj košarici', kazao je dodajući kako bi trgovine preko 400 'kvadrata' prema novoj uredbi trebale imati posebne police na kojima bi trebali biti proizvodi.

'Vjerujem da neće doći do nestašice proizvoda s ograničenom cijenom', dodao je.

Sanja Radolović iz SDP-a ustvrdila je kako Vlada trenutačno nema dugoročan plan borbe protiv inflacije te da će do nestašica proizvoda s ograničenom cijenom doći.

'Reći ću da je potpuno jasno da je inflacija u Hrvatskoj tempirana bomba, a nažalost - bit će još dugo. Vlada konkretnih dugoročnih mjera nema. Od zemlje poljoprivredne proizvodnje, postali smo zemlja podgrijane hrane uvoznih proizvoda', rekla je.

Prozvala je Vladu te ustvrdila da ih ne 'zabrinjava činjenica da proizvodnja u Hrvatskoj ubrzano pada'.

'Bit će nedostupno ne 30 proizvoda na policama, nego njih 70. To je surova stvarnost. Glavna tijela koja se time trebaju baviti, uz Ministarstvo financija, gospodarstva i HNB su dva tijela - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Državni inspektorat - imaju svoje jasne zadatke, a to ne rade', rekla je te dodala kako prema podacima DZS-a, potrošačka košarica za četveročlanu obitelj 2011. godine bila je 70 eura, a danas iznosi 540 eura 'i to ne za četveročlanu nego za tročlanu'.