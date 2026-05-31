FINANCIRANJE IZGRADNJE ŠKOLA

Zadužuju se Šibensko-kninska županija, Vukovar i Opuzen

L. Š. / Hina

31.05.2026 u 08:22

Opuzen
Opuzen Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Šibensko-kninska županija te gradovi Vukovar i Opuzen dobili su suglasnost hrvatske Vlade da se zaduže, županija i Vukovar kako bi financirali izgradnju i rekonstrukciju škola i sportskih dvorana, a Opuzen kako bi izgradio infrastrukturu u sportsko-rekreacijskoj zoni

Šibensko-kninska županija zadužuje se kod Hrvatske poštanske banke (HPB) u iznosu 20,2 milijuna eura, putem dva kredita.

Zaduženje, u iznosu od gotovo osam milijuna eura (7, 9 milijuna) koristit će za financiranje izgradnje škola i sportskih dvorana. Među kapitalnim projektima su izgradnja Područne škole Jezera, kao i rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Područne škole Tribunj, ali i izgradnja dvije sportske dvorane - Osnovne škole Pirovac i Osnovne škole Jakova Gotovca te dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Rogoznica.

Županija će HPB-u kredit otplaćivati 15 godina, bez počeka, u 180 jednakih mjesečnih rata, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,39 posto.

Drugo zaduženje, u iznosu 12, 2 milijuna, također, kod Hrvatske poštanske banke, koristit će za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Vodice. I ovoga puta, županija se zadužuje s rokom otplate kredita od 15 godina, bez počeka, u 180 jednakih mjesečnih rata, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,67 posto.

Vukovar dograđuje tri škole, Opuzen gradi popratnu infrastrukturu

Grad Vukovar zadužuje se kod Erste&Steiermärkische Bank u iznosu od 8, 4 milijuna eura, s rokom otplate kredita od dvije godine i šest mjeseci bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,94 posto. Grad se zadužuje kako bi dogradio i opremio tri osnovne škole - Mitnica, Dragutina Tadijanovića i Siniše Glavaševića u Vukovaru.

Opuzen se, pak, zadužuje kako bi mogao financirati kapitalni projekt izgradnje pristupne prometnice, parkirališta i nogostupa sportsko-rekreacijske zone. Zadužuje se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 140.000 eura, s rokom otplate kredita od deset godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,97 posto.

Vlada je suglasnost dala nakon ocijene da i Šibensko-kninska županija i Vukovar i Opuzen ispunjavaju zakonske uvjete za zaduženje, sukladno Zakonu o proračunu koji propisuje da općine, gradovi i županije mogu podizati kredite za investicije financirane iz vlastitih proračuna, uz ograničenje da godišnje obveze ne prelaze 20 posto prihoda ostvarenih u godini prije zaduženja.

BUDUĆNOST HRM-A

