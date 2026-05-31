Zadužuju se Šibensko-kninska županija, Vukovar i Opuzen

Zaduženje, u iznosu od gotovo osam milijuna eura (7, 9 milijuna) koristit će za financiranje izgradnje škola i sportskih dvorana. Među kapitalnim projektima su izgradnja Područne škole Jezera, kao i rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Područne škole Tribunj, ali i izgradnja dvije sportske dvorane - Osnovne škole Pirovac i Osnovne škole Jakova Gotovca te dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Rogoznica.

Županija će HPB-u kredit otplaćivati 15 godina, bez počeka, u 180 jednakih mjesečnih rata, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,39 posto.

Drugo zaduženje, u iznosu 12, 2 milijuna, također, kod Hrvatske poštanske banke, koristit će za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Vodice. I ovoga puta, županija se zadužuje s rokom otplate kredita od 15 godina, bez počeka, u 180 jednakih mjesečnih rata, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,67 posto.

Vukovar dograđuje tri škole, Opuzen gradi popratnu infrastrukturu

Grad Vukovar zadužuje se kod Erste&Steiermärkische Bank u iznosu od 8, 4 milijuna eura, s rokom otplate kredita od dvije godine i šest mjeseci bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,94 posto. Grad se zadužuje kako bi dogradio i opremio tri osnovne škole - Mitnica, Dragutina Tadijanovića i Siniše Glavaševića u Vukovaru.

Opuzen se, pak, zadužuje kako bi mogao financirati kapitalni projekt izgradnje pristupne prometnice, parkirališta i nogostupa sportsko-rekreacijske zone. Zadužuje se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 140.000 eura, s rokom otplate kredita od deset godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,97 posto.

Vlada je suglasnost dala nakon ocijene da i Šibensko-kninska županija i Vukovar i Opuzen ispunjavaju zakonske uvjete za zaduženje, sukladno Zakonu o proračunu koji propisuje da općine, gradovi i županije mogu podizati kredite za investicije financirane iz vlastitih proračuna, uz ograničenje da godišnje obveze ne prelaze 20 posto prihoda ostvarenih u godini prije zaduženja.