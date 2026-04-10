Zagrebačko poglavarstvo se oglasilo o dojavi o bombi: Bila je lažna

Glasnogovornica Živalj podsjetila je da ih je nešto prije 14 sati policija obavijestila da su zaprimili dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 te su svi iz zgrade evakuirani, a policija je postupala po dojavi, pregledavala je zgradu.

Nakon obavljenog pregleda policija je ustanovila da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave bila lažna, istaknula je Živalj.

Prijeteću poruku elektroničkom poštom, uz policiju, dobile su i redakcije više medija, u kojoj nepoznati pošiljatelj tvrdi da je postavio eksplozivne naprave te navodi da "kriminal danas leti u zrak", objavili su 24sata.