PREGLEDANA ZGRADA

Zagrebačko poglavarstvo se oglasilo o dojavi o bombi: Bila je lažna

I.K./Hina

10.04.2026 u 17:19

Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu
Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
Dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave Zagreba bila je lažna, izjavila je Hini glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj u petak poslijepodne nakon što je to u pregledu zgrade ustanovila policija, a prije toga evakuirani svi koji su se u zgradi nalazili.

Glasnogovornica Živalj podsjetila je da ih je nešto prije 14 sati policija obavijestila da su zaprimili dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 te su svi iz zgrade evakuirani, a policija je postupala po dojavi, pregledavala je zgradu.

Nakon obavljenog pregleda policija je ustanovila da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave bila lažna, istaknula je Živalj.

Prijeteću poruku elektroničkom poštom, uz policiju, dobile su i redakcije više medija, u kojoj nepoznati pošiljatelj tvrdi da je postavio eksplozivne naprave te navodi da "kriminal danas leti u zrak", objavili su 24sata.

vezane vijesti

Dojave usmjerene na Možemo!

U poruci se navodilo da su eksplozivne naprave postavljene u zgradi Gradskog poglavarstva, središnjici stranke Možemo! u Berislavićevoj ulici 12 te na adresi u Novom Jelkovcu.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić ocijenila je kako je riječ o zabrinjavajućem obrascu prijetnji.

"Radi se o ciljanoj operaciji koja traje već više od godinu dana, s prijetnjama bombom bilo Gradskoj upravi, bilo stranci. Nevjerojatno je da se to događa toliko puta i da još uvijek nema nikakvih rezultata istrage", rekla je Benčić.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
eksplozivne optužbe

eksplozivne optužbe

nove analize

nove analize

višesatna čekanja

višesatna čekanja

najpopularnije

Još vijesti