Marković žestoko odgovorila DP-u: Stranka s rejtinogom od 2% dijeli lekcije o domoljublju

Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se na društvenim mrežama nakon što je Domovinski pokret objavio priopćenje u obranu američkog predsjednika Donalda Trumpa
U tom su priopćenju, među ostalim, poručili kako bi ‘politički akteri i oni koji oblikuju javno mnijenje trebali pokazivati poštovanje prema Trumpu kao šefu najvažnije saveznice RH i istovremeno vodećoj sili svijeta’.
Marković je takav stav oštro kritizirala, dovodeći u pitanje legitimitet i političku težinu DP-a. ‘Stranka s rejtingom od 2% danas dijeli lekcije o domoljublju. U Vladi su zahvaljujući pokoravanju i političkoj prodaji, samo da bi dobili komadić vlasti. I sada bi isti ti određivali tko je domoljub, a tko nije. Jedan dio njih pjeva ustaškom vođi i zločincu, uči djecu pucati’, napisala je.
U nastavku objave osvrnula se i na politiku američkog predsjednika, ističući niz postupaka koje smatra problematičnima: ‘Danas traže poslušnost osobi koja se istaknula progonom drugih i drugačijih, razdvajanjem djece od majki, hvatanjem ljudi putem privatnih policija po ulicama, napadima i bombardiranjem drugih zemalja, prijetnjom kraja jedne civilizacije te druženjem s ljudima koji su simbol svega onoga protiv čega bi se svako pristojno društvo trebalo boriti, druženjem sa seksualnim predatorima i pedofilima’.
Simbolika trenutka
Naglasila je i simboliku trenutka u kojem je priopćenje objavljeno, ocijenivši ga prigodnim s obzirom na datum. Potom je proširila kritiku na širu sliku društva kakvu, prema njezinu mišljenju, zagovara DP.
‘Njihova Hrvatska je ona puna nostalgije za najmračnijim dijelovima prošlosti. Hrvatska u kojoj ne smiješ biti drugačiji. U kojoj si gotovo neprijatelj ako nisi kao oni. U kojoj ne smiješ misliti progresivno i alternativno jer si odmah označen kao neprijatelj. Antihrvat. Hrvatska u kojoj ministri pucaju iz oružja među ljudima kada su “veseli”, a ne znaju ni gdje je Rusija na karti, niti znaju kada, gdje i što su studirali jer su im diplome podijeljene na nekim pumpama’.
'Nikad se ne pokoriti'
Usto je ustvrdila da je Domovinski pokret dokaz kako HDZ nema vlastiti vrijednosni okvir, već se vodi isključivo interesom vlasti i novca.
Zaključno je poručila kako joj politike DP-a nisu bliske ni na programskoj ni na vrijednosnoj razini, kao ni politike Donalda Trumpa, te odbacila svaku mogućnost da joj takvi akteri određuju što znači domoljublje. ‘Nikad se ne pokoriti i nikad se ne predati. Danas, više nego ikada, svaki dan se treba boriti za slobodu i različitost’, zaključila je Marković.