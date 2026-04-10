Marković žestoko odgovorila DP-u: Stranka s rejtinogom od 2% dijeli lekcije o domoljublju

U tom su priopćenju, među ostalim, poručili kako bi ‘politički akteri i oni koji oblikuju javno mnijenje trebali pokazivati poštovanje prema Trumpu kao šefu najvažnije saveznice RH i istovremeno vodećoj sili svijeta’.

Marković je takav stav oštro kritizirala, dovodeći u pitanje legitimitet i političku težinu DP-a. ‘Stranka s rejtingom od 2% danas dijeli lekcije o domoljublju. U Vladi su zahvaljujući pokoravanju i političkoj prodaji, samo da bi dobili komadić vlasti. I sada bi isti ti određivali tko je domoljub, a tko nije. Jedan dio njih pjeva ustaškom vođi i zločincu, uči djecu pucati’, napisala je.

U nastavku objave osvrnula se i na politiku američkog predsjednika, ističući niz postupaka koje smatra problematičnima: ‘Danas traže poslušnost osobi koja se istaknula progonom drugih i drugačijih, razdvajanjem djece od majki, hvatanjem ljudi putem privatnih policija po ulicama, napadima i bombardiranjem drugih zemalja, prijetnjom kraja jedne civilizacije te druženjem s ljudima koji su simbol svega onoga protiv čega bi se svako pristojno društvo trebalo boriti, druženjem sa seksualnim predatorima i pedofilima’.