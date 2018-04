Zagrebački proračun donosit će se u jednom, a ne više u dva čitanja

Zastupnici Skupštine grada Zagreba prihvatili su većinom glasova izmjene i dopune skupštinskog Poslovnika, prema kojima će se gradski proračun od ove godine donositi u jednom, a ne više u dva čitanja

Razlog za to je, kako je rekao predsjednik Skupštine Andrija Mikulić, to da je novi Zakon o lokalnoj samoupravi predvidio da gradonačelnik ima obvezu predložiti proračun do 15. studenoga, a isto tako ga može povući, ali onda mora predložiti novi prijedlog.