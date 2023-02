Zagreb je za nabavu struje predvidio nikad više novca. Znači li to da Vlada ukida subvencije 31. ožujka?

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za jednogodišnju opskrbu električnom energijom svojih ustanova (škole, vrtići, domovi zdravlja...), Holdinga, ZET-a, GSKG-a, Vodoopskrbe i Velesajma, procijenjene vrijednosti 113.855.622 eura bez PDV-a (857,78 milijuna kuna). Grad procjenjuje da za taj iznos treba dobiti okvirno 282.609.287 kilovatsati (kWh). Rok za dostavu ponuda je 14. ožujka, rok za donošenje odluke 120 dana, a ponude trebaju biti valjane do 14. srpnja

Bilo je to vrijeme u kojem su cijene struje divljale, a s obzirom na to da ponuda nije bilo, nabava je poništena. Za usporedbu, recimo da je Grad s HEP-om 2020. godine potpisao dvogodišnji okvirni sporazum težak 240,1 milijun kuna za 467.080.100 kWh te da je procjena na nabavi bila 387 milijuna kuna. Na kraju je platio 67,5 milijuna kuna više od ugovorenog zbog rasta cijena.

Najveći gutač struje u Zagrebu je ZET, ujedno najveći višegodišnji gubitaš koji je to prestao biti zahvaljujući velikim gradskim subvencijama. Od spomenutih 113,85 milijuna eura, na ZET bi trebalo otpasti 31,85 milijuna eura, što je više od sve 344 gradske ustanove (vrtići, škole, zdravstvene ustanove, muzeji, kazališta...) zajedno. Za sve njih predviđeno je 27,2 milijuna eura. Odmah iza ZET-a po potrošnji struje je Vodoopskrba i odvodnja, za koju je predviđeno 28,3 milijuna eura.

Nevezano za to hoće li Vlada produžiti mjere kako je to do sada činila ili u nekom drugom obliku, ili ih pak u potpunosti ukinuti, što bi nedvojbeno dovelo do novog inflatornog udara, u Zagrebu će voda 1. ožujka poskupjeti za 15 posto, a nakon što je postignut dogovor sa sindikatima Holdinga o povećanju plaća i materijalnih prava, moglo se čuti da će i cijene prijevoza ići gore. Pitanje je samo u kojem trenutku i koliko.