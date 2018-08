Zadovoljna Uprava CA poručuje da su pregovori jedini put do dogovora i ugovora

Predstavnica Uprave Croatia Airlinesa Branka Sremac izrazila je u četvrtak zadovoljstvo odlukom Županijskog suda u Zagrebu o zabrani štrajka u toj kompaniji, istaknuvši da su s njome najzadovoljniji putnici i 700 radnika koji nisu bili za štrajk te je poručila da su pregovori jedini način da se postignu dogovori i ugovori

"Državne potpore nisu više dozvoljene i u tom smislu ne možemo se baš ponašati kao državna kompanija na način - država će to platiti pa ćemo mi postavljati zahtjeve i čekati da dođe neka uprava koja će to potpisati", kazala je Sremac, apeliravši na radnike CA da dođu natrag na posao i na pregovore.

"Poruka Croatia Airlinesa je, a što je na kraju i današnjom presudom svima poručeno - pregovori, pregovori, pregovori. Mandati Uprave, postavljanje Uprave, to nisu teme kolektivnog pregovaranja i ne trebaju biti nikakav razlog da mi nemamo kolektivni ugovor", poručila je Sremac.

Podsjetivši da su pregovori trajali od prošlog proljeća, kazala je da je sindikat ORCA imao prekomjerne zahtjeve od kojih nije odstupio do danas.

"Sami su proglasili zastoj u pregovorima lani u prosincu, iako je ponuda CA ipak nekako progresirala i bilo je ponuđeno povećanje materijalnih prava radnika i povećanje plaća od 10 do 12 milijuna kuna. To nisu bili okviri koji su njih zadovoljavali, raskorak je ogroman od 52 milijuna koliko traže do 10 milijuna koliko je ponuđeno, i oni su tada zaključili da pregovarati s poslodavcem više ne treba", istaknula je.

Sremac poručuje da rješenje nije u štrajku jer su to sve, kazala je, nasilne akcije koje svima štete i zbog čega će biti manje novca u kompaniji. "Svoje odnose moramo urediti, tu mora biti kompromisa i popuštanja i s jedne i s druge strane", kazala je.

Izrazila je nadu da će ova presuda olakšati pregovore sa sindikatima.

"Nadam se da će, kada se glave ohlade i strasti primire, svi vidjeti da izlaz nije u štrajku. Naprosto, cijela javnost je čula zahtjeve naših radnika, nema ništa novo što bi se u štrajku reklo. Nastala bi kaotična situacija u zračnom prometu i mislim da je to šteta koja daleko prelazi samo štetu za kompaniju. Dogovori i ugovori se mogu postići jedino pregovorima'', poručila je Sremac.