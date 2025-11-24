Zadar proslavio svoj dan: Na svečanosti dodjeljene i nagrade

Svečanom sjednicom Gradskoga vijeća i dodjelom godišnjih priznanja Grad Zadar je u Hrvatskom narodnom kazalištu u ponedjeljak obilježio Dan grada i nebeskoga zaštitnika sv. Krševana.

Čestitajući Zadranima Dan grada, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek podsjetila je da su u njezinu resoru realizirani veliki projekti koji su kulturu učinili sigurnom i bogatijom, a Zadru su dali "puno vrijednih kulturnih bisera“. U mjesecu kad se cijela Hrvatska prisjeća najtežih trenutaka naše kolektivne povijesti, vidimo koliko smo se promijenili i napredovali. Istaknuti okruženje u kojem napredujemo i živimo prigodno je u ovom trenutku, jer ravnomjeran regionalni razvoj, što se u Zadru itekako vidi, zajednički je cilj svih nas, poručila je Obuljen Koržinek. Gradonačelnik Zadra Šime Erlić istaknuo je kako je Dan grada "dan kada slavimo našu povijest, duh zajedništva i napredak koji smo zajedno ostvarili u protekloj godini“.

I za mene je ova godina posebna. Preuzeo sam dužnost gradonačelnika i suočio se s pitanjem koje sam čuo nebrojeno puta posljednjih mjeseci: što je teže biti – ministar ili gradonačelnik? Možda ne mogu odgovoriti što je teže, ali svakako nema veće časti i privilegija od toga da budeš gradonačelnik u svome gradu, rekao je Erlić. Podsjetio je da Zadar obilježava 20 godina Morskih orgulja, a velika inspiracija su sportaši koji su samo u ovoj godini osvojili više od 500 zlatnih medalja u svim uzrastima. Ovo je godina u kojoj smo, kada smo zajedno djelovali, uspjeli pronaći dovoljno sloge, mudrosti i konstruktivnosti za formiranje Gradskog vijeća. Zajedno smo otkočili grad i izglasali proračun, što je veliki korak naprijed i pruža nam oslonac za ambiciozne planove, kazao je. Za Zadar koji ide naprijed bitni su suradnja i zajedništvo, bez podjela, i kada se ne slažemo i ne mislimo isto, ne smijemo ugroziti interes Zadra, poručio je Erlić. Tradicionalno su uručene nagrade dobitnicima Grba Gradonačelnika, akademicima Igoru Rončeviću i Nikoli Bašiću za životno djelo.

