dan grada

Zadar proslavio svoj dan: Na svečanosti dodjeljene i nagrade

M. Šu./Hina

24.11.2025 u 23:00

Obilježen dan grada Zadra
Obilježen dan grada Zadra Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic
Bionic
Reading

Svečanom sjednicom Gradskoga vijeća i dodjelom godišnjih priznanja Grad Zadar je u Hrvatskom narodnom kazalištu u ponedjeljak obilježio Dan grada i nebeskoga zaštitnika sv. Krševana.

Čestitajući Zadranima Dan grada, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek podsjetila je da su u njezinu resoru realizirani veliki projekti koji su kulturu učinili sigurnom i bogatijom, a Zadru su dali "puno vrijednih kulturnih bisera“.

U mjesecu kad se cijela Hrvatska prisjeća najtežih trenutaka naše kolektivne povijesti, vidimo koliko smo se promijenili i napredovali. Istaknuti okruženje u kojem napredujemo i živimo prigodno je u ovom trenutku, jer ravnomjeran regionalni razvoj, što se u Zadru itekako vidi, zajednički je cilj svih nas, poručila je Obuljen Koržinek.

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić istaknuo je kako je Dan grada "dan kada slavimo našu povijest, duh zajedništva i napredak koji smo zajedno ostvarili u protekloj godini“.

vezane vijesti

I za mene je ova godina posebna. Preuzeo sam dužnost gradonačelnika i suočio se s pitanjem koje sam čuo nebrojeno puta posljednjih mjeseci: što je teže biti – ministar ili gradonačelnik? Možda ne mogu odgovoriti što je teže, ali svakako nema veće časti i privilegija od toga da budeš gradonačelnik u svome gradu, rekao je Erlić.

Podsjetio je da Zadar obilježava 20 godina Morskih orgulja, a velika inspiracija su sportaši koji su samo u ovoj godini osvojili više od 500 zlatnih medalja u svim uzrastima.

Ovo je godina u kojoj smo, kada smo zajedno djelovali, uspjeli pronaći dovoljno sloge, mudrosti i konstruktivnosti za formiranje Gradskog vijeća. Zajedno smo otkočili grad i izglasali proračun, što je veliki korak naprijed i pruža nam oslonac za ambiciozne planove, kazao je.

Za Zadar koji ide naprijed bitni su suradnja i zajedništvo, bez podjela, i kada se ne slažemo i ne mislimo isto, ne smijemo ugroziti interes Zadra, poručio je Erlić.

Tradicionalno su uručene nagrade dobitnicima Grba Gradonačelnika, akademicima Igoru Rončeviću i Nikoli Bašiću za životno djelo.

Šime Erlić, Igor Rončević, Ivica Žuvela
Šime Erlić, Igor Rončević, Ivica Žuvela Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic

Godišnje nagrade dobili su Tim za intervencijsku kardiologiju, Udruga ratnih veterana 7. Domobranske pukovnije Zadar, Liga protiv raka Zadar, Dražen Habuš i Irena Burić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MOĆ IZ SJENE

MOĆ IZ SJENE

Tajna operacija i šetnje s Putinom: Milijarder kojeg Trump obožava vodi skriveni rat za Moskvu
ponovno primat UN-u

ponovno primat UN-u

Gasi se kontroverzna zaklada zadužena za pomoć Gazi
droga na moru

droga na moru

U Australiji uhićen Hrvat, prvi časnik broda: Terete ga za krijumčarenje više od 500 kilograma kokaina

najpopularnije

Još vijesti