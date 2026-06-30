Darijana Filipović o BiH: 'Jedna opcija je i treći entitet, odnosno više entiteta'

Gostujući u programu Bosanskohercegovačke radiotelevizije (BHRT), Filipović je, upitana o prijedlogu saborske rezolucije Domovinskog pokreta kojom se predlaže uspostava posebne hrvatske izborne jedinice, rekla kako HDZ BiH inzistira na ustavnim odredbama kojima se jamči ravnopravnost triju konstitutivnih naroda .

„Iz ravnopravnosti i konstitutivnosti proizlazi pravo legitimnog predstavljanja. Ako se pokaže da hrvatski narod ne može trajno zaštititi svoja prava, onda je legitimno razmišljati o drugim modelima političkog promišljanja”, rekla je Darijana Filipović, koja je i dopredsjednica HDZ-a BiH.

Na pitanje znače li ti drugi modeli i treći entitet, odgovorila je potvrdno.

„Jedna opcija je i treći entitet, odnosno više entiteta, odnosno različiti modeli ustroja Federacije BiH”, kazala je.

Upitana bi li se preustroj odnosio na entitet Federaciju BiH ili na cijelu državu, dodala je kako sadašnji prijedlog o izbornoj jedinici nije isto što i teritorijalna jedinica.

U četiri navrata, počevši od 2006. godine, glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskog člana Predsjedništva BiH biran je Željko Komšić. Hrvatske stranke u BiH, ali i službeni Zagreb, to smatraju izigravanjem slova i duha Daytonskog mirovnog sporazuma.

U dva su navrata, pak, uz posredovanje međunarodnih dužnosnika i manipulacije u gornjem, nacionalno koncipiranom domu naroda, iz vlasti isključene najveće hrvatske stranke u BiH, iako su dobile potporu više od 90 posto hrvatskih birača. Takva praksa najavljuje se i na općim izborima zakazanima za jesen. Kandidaturu za hrvatskog člana Predsjedništva BiH istaknuo je Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića.

Kandidatkinja HDZ-a BiH uvjerena je da će pobijediti među hrvatskim biračima, za čije se glasove natječe i kandidat hrvatske oporbene petorke Zdenko Lučić, koji posljednjih tjedana iznosi oštre kritike na račun čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića.

„Znamo da se Slaven Kovačević obraća bošnjačkoj javnosti, a Lučić hrvatskoj. Ne mogu reći tko će pobijediti, ali mogu reći da ću biti osoba koja će osvojiti najviše hrvatskih glasova”, rekla je Darijana Filipović.