Zabrinjavajuće izvješće: Nastavit će se nestašica ključnih lijekova

Klaus-Heiner Lehne iz Europskog revizorskog suda zatražio je učinkovito rješenje tog problema.

Broj lijekova koji su manjkali u državama članicama dosegnuo je 2023. i 2024. rekordne razine . Od siječnja 2022. do listopada 2024., države članice imale su kritične manjkove 136 lijeka, po izvješću.

Unatoč protumjerama, ostaje rizik da neki lijekovi, uključujući obične antibiotike, povremeno neće biti dostupni.

Upozorio je da Europska unija u cijelosti ovisi o Aziji za obične lijekove protiv bolova kao što su paracetamol i ibuprofen.

Jedan od glavnih razloga manjkova lijekova slabi su opskrbni lanci, po revizorima iz Luxembourga.

Uz to, europsko interno tržište za lijekove je fragmentirano i slobodna trgovina je ograničena.

Europska komisija, koja je zadužena za zakonske prijedloge u EU-u, slaže se s pozivom revizora za snažnijim europskim okvirom.

Komisija je izrazila nadu da će države članice i Europski parlament uskoro usvojiti predloženi zakon za rješenje problema nestašice lijekova.