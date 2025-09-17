u europskoj uniji

Zabrinjavajuće izvješće: Nastavit će se nestašica ključnih lijekova

Bi. S. / Hina

17.09.2025 u 19:26

Lijekovi, tablete
Lijekovi, tablete Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nestašice ključnih lijekova u Europskoj uniji vjerojatno će se nastaviti i u budućnosti, po izvješću Europskog revizorskog suda objavljenom u srijedu

Unatoč protumjerama, ostaje rizik da neki lijekovi, uključujući obične antibiotike, povremeno neće biti dostupni.

Broj lijekova koji su manjkali u državama članicama dosegnuo je 2023. i 2024. rekordne razine. Od siječnja 2022. do listopada 2024., države članice imale su kritične manjkove 136 lijeka, po izvješću.

Klaus-Heiner Lehne iz Europskog revizorskog suda zatražio je učinkovito rješenje tog problema.

vezane vijesti

Upozorio je da Europska unija u cijelosti ovisi o Aziji za obične lijekove protiv bolova kao što su paracetamol i ibuprofen.

Jedan od glavnih razloga manjkova lijekova slabi su opskrbni lanci, po revizorima iz Luxembourga.

Uz to, europsko interno tržište za lijekove je fragmentirano i slobodna trgovina je ograničena.

Europska komisija, koja je zadužena za zakonske prijedloge u EU-u, slaže se s pozivom revizora za snažnijim europskim okvirom.

Komisija je izrazila nadu da će države članice i Europski parlament uskoro usvojiti predloženi zakon za rješenje problema nestašice lijekova.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
što će reći trump?

što će reći trump?

Times: Britanija će ovog vikenda priznati Palestinu
operacija vraćanja

operacija vraćanja

Austrija u Hrvatsku deportirala 11 migranata, najviše Afganistanaca
predložene sankcije

predložene sankcije

Izrael najavio odmazdu Europi: To su perverzije - ako radite protiv nas, dobit ćete odgovor

najpopularnije

Još vijesti