Sindikat najavljuje štrajk u pulskoj gradskoj tvrtki, evo što traže od grada

Voditelj pulskog ureda NSRH-a Boris Cerovac izjavio je u četvrtak da su im predstavnici Grada Pule rekli kako ne mogu odobriti traženo povećanje plaća radnicima Pula usluga i upravljanja jer bi isto povećanje morali odobriti i radnicima ostalih tvrtki kojima je Grad osnivač, kao i zaposlenicima Grada Pule.

"Ispada da su djelatnici Pula usluga i upravljanja taoci drugih društava i njihovih poslodavaca", rekao je Cerovac dodavši kako NSRH i dalje traži povećanje plaća za 15 posto, odnosno 150 do 200 eura bruto.

Cerovac ističe da će štrajk pokrenuti NSRH, a u njemu imaju pravo sudjelovati svi radnici, bez obzira na članstvo u sindikatu.