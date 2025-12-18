Sindikat najavljuje štrajk u pulskoj gradskoj tvrtki, evo što traže od grada

Sastanak predstavnika Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske (NSRH) i pulskog gradonačelnika Peđe Grbina o povećanju osnovne bruto plaće za 15 posto za radnike komunalnog poduzeća Pula usluge i upravljanje d.o.o. završio je bez dogovora pa stoga NSRH najavljuje štrajk.
Voditelj pulskog ureda NSRH-a Boris Cerovac izjavio je u četvrtak da su im predstavnici Grada Pule rekli kako ne mogu odobriti traženo povećanje plaća radnicima Pula usluga i upravljanja jer bi isto povećanje morali odobriti i radnicima ostalih tvrtki kojima je Grad osnivač, kao i zaposlenicima Grada Pule.
"Ispada da su djelatnici Pula usluga i upravljanja taoci drugih društava i njihovih poslodavaca", rekao je Cerovac dodavši kako NSRH i dalje traži povećanje plaća za 15 posto, odnosno 150 do 200 eura bruto.
Cerovac ističe da će štrajk pokrenuti NSRH, a u njemu imaju pravo sudjelovati svi radnici, bez obzira na članstvo u sindikatu.
Formiraju štrajkački odbor
"Poslodavac nema pravo braniti radnicima štrajk, a radnik u štrajku ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike. Ne može dobiti otkaz, a plaća i dodaci na nju smiju se umanjiti samo razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku", naglasio je Cerovac.
U tijeku je formiranje Štrajkačkog odbora, a uprava će biti pravovremeno obaviještena o početku i vrsti štrajka te kako će se aktivnosti provoditi u skladu sa zakonskim propisima.
Pozvao je pulske vijećnike da se na sjednici Gradskog vijeća izjasne podržavaju li radnike Pula usluga i upravljanja u nastojanjima da se plaće povećaju za 15 posto. "Ako podržavaju, neka daju svoj doprinos ostvarenju tog cilja", poručio je Cerovac.