Za vikend uživajte u obilju sunca, a već početkom tjedna spremite se na veliku promjenu

U subotu će u cijeloj Hrvatskoj biti pretežno sunčano i danju toplije. Ujutro moguća mjestimice magla, a uglavnom po kotlinama i slab mraz. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje uz obalu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na Jadranu od 8 do 12, a najviša dnevna većinom između 16 i 21 °C

U istočnoj Hrvatskoj bit će uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a ujutro je mjestimice uz rijeke moguća i magla. Vjetar uglavnom slab, a temperatura će od jutarnjih 0 do 3 °C danju porasti do vrijednosti između 17 i 20 °C. U središnjoj Hrvatskoj podjednako toplo tijekom dana koji će obilovati suncem, povremeno uz malu naoblaku, a u jutarnjim satima mjestimice može biti i magle. Magla je ujutro moguća i u nekim kotlinama gorske Hrvatske, gdje će ujutro biti moguć i slab mraz. Danju pretežno sunčano. Vjetar na sjevernom Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru i uz zapadnu obalu Istre sjeverozapadni. Samo ujutro još mjestimice bura koja podno Velebita može na udare biti jaka.