Za uskrsnice sisačkim umirovljenicima i nezaposlenima 2,4 milijuna kuna

Odlukom sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček i ove će godine, uoči uskrsnih blagdana, biti isplaćena uskrsnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama sa sisačkog područja, za što je u gradskom proračunu za ovu godinu osigurano 2,4 milijuna kuna

Pravo na uskrsnicu imaju svi umirovljenici i nezaposlene osobe s prebivalištem na području grada Siska. Umirovljenici s mirovinom do 1500 kuna dobit će 300 kuna, oni s mirovinom od 1500 do 2000 kuna dobit će 200 kuna, 150 kuna dobit će umirovljenici s mirovinom od 2000 do 3000 kuna, a 100 kuna će dobiti umirovljenici s mirovinom od 3000 do 5000 kuna. Nezaposleni imaju pravo na uskrsnicu od 150 kuna.