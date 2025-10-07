Za tri mjesta na Ustavnom sudu bori se 14 ljudi: Umirovljenici, gradski pročelnik i Selanec

Na javni poziv raspisan 3. rujna ove godine za tri suca Ustavnog suda pristiglo je 14 kandidatura , objavljeno je na webu Sabora. Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu , osmogodišnji mandat istječe 12. listopada, a kako je u ponedjeljak izjavio predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica , s obzirom na činjenicu da do tog datuma neće biti moguće izabrati nove suce, trojci kojoj je mandat istekao očito će biti po sili zakona produžen.

Poznata imena

Na poziv se javio Senad Bajramović, pravnik, koji se i ranije natjecao za tu dužnost. Ustavnim sucem želio bi postati i Marko Bonifačić, također pravnik te odvjetnik Neven Cirkveni. U utrku za novo radno mjesto na Trgu svetog Marka 4 ulazi i Željko Matijašec, aktualni pročelnik Stručne službe Gradske uprave u Gradu Zagrebu. Za funkciju ustavnog suca ponovno se natječe i Oliver Mittermayer, donedavni sudac Županijskog suda u Zagrebu, kojeg je DSV razriješio sudačke dužnosti zbog navršenih 70 godina života. Za prestižnu sudačku dužnost natječe se i Željko Pajalić, sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Među konkurentima je i odvjetnik Mate Tomislav Peroš.

Mandat će pokušati potvrditi i dosadašnji sudac Ustavnog suda Goran Selanec. Kandidaturu za Ustavni sud poslao je još jedan umirovljenik - Domagoj Sivrić, koji se i ranije natjecao za taj položaj, a koji je cijelu karijeru proveo u obrani, u Ministarstvu obrane te radni vijek završio kao glavni tajnik Ministarstva branitelja.

Na javni poziv su se javile samo tri žene, a jedna od njih je Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Sutkinjom Ustavnog suda želi postati i Ljiljana Stipišić, sutkinja Visokog kaznenog suda te sutkinja Lidija Vidjak, još jedan kadar sa Županijskog suda u Zagrebu. Za ustavne suce aspiriraju i odvjetnik Mladen Sučević te osječki pravnik Vladimir Šplajt.