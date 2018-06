Za dva tjedna SDP-ovci će izaći s mjerama za porast mirovina

Iz SDP su u srijedu upozorili kako je hrvatski mirovinski sustav neodrživ i u financijskom i u socijalnom smislu, zbog čega je ogroman broj umirovljenika pogođen "brutalnim siromaštvom", pa su stoga najavili da će za oko dva tjedna predstaviti konkretne mjere za porast mirovina

Vidović neprimjerenim u izvješću Europske komisije ocjenjuje požurivanje produljenja dobi za umirovljenje, koje je zasad predviđeno za 2038., a pomicanje tog roka smatra neprihvatljivim.

Vidović: Imamo problem kako raditi do 65 godina, nema potrebe inzistirati da se radi do 67

"Razlog nije samo taj što se u Hrvatskoj živi kraće nego u prosjeku EU, već i činjenica da Hrvatska ima i jednu od najnižih stopa trajanja radnog vijeka. Dakle, imamo problem kako da nam ljudi uopće rade do 65. godine, pa nema nikakve potrebe inzistirati da rade do 67, jer kod nas samo 14 posto umirovljenika odlazi u mirovinu s punim stažem", kazao je. Pojasnio je kako se u SDP-u zalažu da se 31,5 godina prosječnog trajanja radnog vijeka produlji na barem 36 godina, ali tako da ljudi rade do 65. godine.

Neprihvatljivim ocjenjuje i najavu dodatne penalizacije ranijih umirovljenja jer najčešći razlog ranijeg odlaska u mirovinu, tvrdi, leži u tome da poslodavci starije radnike otpuštaju, smatrajući ih manje konkurentnima u znanju i vještinama od mlađih.