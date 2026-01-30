IZDALI PREPORUKU

WHO: Zaslađena pića i alkohol dovode do bolesti, trebala bi biti skuplja

I.H./Hina

30.01.2026 u 09:46

Alkohol ilustracija
Alkohol ilustracija Izvor: EPA / Autor: M.A.PUSHPA KUMARA
Zaslađena i alkoholna pića prejeftina su jer se nedovoljno oporezuju, što dovodi do većih stopa pretilosti, dijabetesa i drugih bolesti, poručuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Djeca i adolescenti posebno su time pogođeni, navodi WHO. Na takva pića trebalo bi uvesti poreze ili povećati postojeće, poručuje Svjetska zdravstvena organizacija. Time bi pića postala skuplja, a samim time bi se manje konzumirala, dok bi se istovremeno prikupilo više novca za zdravstveni sustav, tvrde.

Prema podacima WHO-a, 116 zemalja diljem svijeta već oporezuje bezalkoholna pića i druga zaslađena pića, no mnoga druga pića s visokim udjelom šećera i dalje nisu obuhvaćena porezima, poput stopostotnih voćnih sokova, zaslađenih mliječnih napitaka te gotovih kava ili čajeva.

„Zdravstveni porezi jedan su od najsnažnijih alata koje imamo za promicanje zdravlja i sprječavanje bolesti“, rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO je također istaknuo da najmanje 25 zemalja, uglavnom u Europi, uključujući Njemačku, nema posebne trošarine na vino.

Za razliku od vina, jaka alkoholna pića poput voćnih rakija, konjaka, votke ili viskija podliježu porezu na alkohol, dok se pivo oporezuje posebnim porezom na pivo. Konzumacija alkohola može dovesti do bolesti, nasilja, ozljeda i bolesti, upozorava jedan od direktora WHO-a Etienne Krug.

„Dok industrija ostvaruje profit, javnost često snosi zdravstvene posljedice, a društvo ekonomske troškove“, rekao je Krug.

dva dana

dva dana

bivši šef europskog vijeća

bivši šef europskog vijeća

VELIK PROBLEM

VELIK PROBLEM

