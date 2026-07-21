Washington šalje pomoć Kubi, ali nastavlja pritisak na komunističku vladu

Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da SAD nudi Kubi paket pomoći osmišljen kako bi pomogao kubanskom narodu, ali ne i njezinoj vladi, unatoč tome što je Washington blokirao većinu isporuka nafte karipskom otoku i uveo financijske sankcije.

Kubanski dužnosnici na početku su bili oprezni prema ponudi i odbili su američke pozive na političke reforme, okrivljujući Sjedinjene Države za nestanke struje i nestašice, ali čini se da su pristali prihvatiti pomoć nakon razgovora s dužnosnicima Trumpove administracije.