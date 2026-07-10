snašli su se

Kad nema nafte, dobar je i solarni pogon: Kubanci iz nužde postali ekološki osviješteni

M.Či.

10.07.2026 u 23:44

Električni tricikli na Kubi
Električni tricikli na Kubi Izvor: EPA / Autor: Ernesto Mastrascusa
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Godinama su zaštitni znak Kube bili stari automobili. Neki od modela koji su donedavno vozili ulicama Havane, davno su prešli u kategoriju oldtajmera. No, sad su gotovo nestali s poznatih ulica

Otkako se Kuba bori s nestašicom goriva, samo najbogatiji voze se u automobilima. Za većinu prosječnih Kubanaca, jeftinije je hodati. Oni snalažljiviji nabavili su električne tricikle.

Proizvedeni u Kini, ovi tricikli pružaju Kubancima ne samo jeftin način prijevoza, već su ih nehotice prisilili da postanu ekološki osviješteni.

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Tricikl stoji između dvije i četiri tisuće dolara, a koriste se kako za prijevoz robe, tako i za prijevoz putnika. Kako piše Associated Press, brojni su Kubanci prodali svoje stare automobile i kupili tricikle. Neki su ih preko rodbine nabavili u inozemstvu. Najčešće se mogu vidjeti tricikli kineskih marki Zonsen i Jinpeng, koji koriste gel ili litijeve baterije.

S obzirom na to da se ova otočna država već mjesecima bori s nestancima struje i nedostatkom goriva, a nedostaje i hrane i lijekova, električni tricikli postali su nezamjenjivi. Pogotovo kad su snalažljivi Kubanci na krov postavili solarne panele i tako si osigurali da mogu voziti i kad nema električne energije u gradu.

No, investicija može biti jako skupa. Ugradnja solarnih panela može dosegnuti cijenu od oko 500 dolara, ali se dugoročno isplati. Oni koji prevoze ljude i teret tu vožnju i naplaćuju. Ljudi za vožnju plaćaju naknadu od oko 500 kubanskih pezosa, što je manje od 1 dolara. No, u zemlji u kojoj se plaće kreću od 10 do 40 dolara mjesečno, voze se samo oni koji si to mogu priuštiti.

Drugi koriste tricikle za prijevoz robe do trgovina u kojima rade. I čini se kako im se sve više sviđaju pa bi prizor električnog tricikla mogao postati zaštitni znak Kube, baš kao što su to prije bili oldtajmeri.

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