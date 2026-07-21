'Greška u softveru' omogućila glasanje i onima koji nisu državljani SAD-a

Sherrill, demokratkinja koja je dužnost preuzela u siječnju, rekla je da je prošli tjedan saznala za grešku u sustavu za registriranje vozila zbog koje su ljudi, koji su rekli da nisu državljani, svejedno bili registrirani kao birači od lipnja 2023. do lipnja 2024.

Do te vijesti dolazi u trenutku kada republikanski predsjednik Donald Trump pokušava iz biračkih popisa izbrisati nedržavljane uoči izbora za Kongres u studenome.

Preliminarna istraga je pokazala da je od njih 6600 samo 400 doista glasalo.

Sherrill je rekla da je naredila da se popisa birača izbrišu takvi slučajevi i da će zamijeniti odgovornu tvrtku.

“Dok Trump koristit pitanje izbora za stjecanje političkih bodova, mi činimo sve da zaštitimo naše izbore. Razlika je jednostavna: kada uočio problem mi ga ne skrivamo, ne negiramo i ne stvaramo teorije zavjere. Mi ga istražimo, ispravimo i to kažemo javnosti", rekla je Sherrill.

Trumpova administracija je prošlog tjedna zaprijetila saveznim državama kaznama ako ne uvedu mjere za sigurnost izbora, uključujući to da saveznoj vladi dostave popise birača.

New Jersey je jedna od četiriju država od kojih je ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin prošli tjedan zatražio da revidiraju birački spisak. On je rekao da bi 250.000 nedržavljana moglo biti na popisima u tim državama, među kojima su još Kalifornija, Nevada i Pennsylvania.