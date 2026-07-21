Zelenski popustio pritisku: Smijenio vrhovnog zapovjednika oružanih snaga

Kyiv Independent ističe kako Ukrajinci održavaju svakodnevne prosvjede od 16. srpnja, protiveći se smjeni Fedorova , jednog od najmlađih i najpopularnijih visokih dužnosnika u zemlji. Isticali su dva zahtjeva - vraćanje Fedorova na mjesto ministra obrane i smjenu Sirskog s mjesta vrhovnog zapovjednika.

Ovo je druga smjena na ukrajinskom vojnom vrhu u samo nekoliko dana, javlja BBC . Podsjetimo, prije njega, Zelenski je smijenio popularnog ministra obrane Mihaila Fedorova, što je izazvalo brojne prosvjede diljem zemlje. Istovremeno, zastupnici, veterani i javnost je tvrdila da smjena Fedorova riskira potkopavanje reformi u Ministarstvu obrane, a istovremeno ostavlja zabrinutost oko vojnog vodstva.

Napetosti između njih dvojice bile su očekivane od Fedorovljevog imenovanja i odražavale su različite pristupe vojnom vodstvu i organizacijskoj kulturi.

Kao jedan od razloga za Fedorovu smjenu upravo se navodi sukob sa Sirskim. Naime, Fedorov je puno mlađi, a dobio je brojne pohvale za transformaciju oružanih snaga i vođenje kampanje protiv korupcije. S druge strane, 60-godišnjeg Sirskog mnogi smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nije sklon radikalnim promjenama u vojsci.

Kyiv Independent podsjeća kako je Sirski bio zagovornik visoko centralizirane zapovjedne strukture utemeljene na sovjetskoj vojnoj doktrini.

Podsjećaju kako su ga njegova reputacija i nepopularnost među velikim dijelovima vojske učinili kontroverznim izborom za zamjenu vrlo popularnog vrhovnog zapovjednika Valerija Zalužnog 8. veljače 2024. Nakon što je postao vrhovni zapovjednik, nastavio je svoj nefleksibilni i kruti stil zapovijedanja. Zbog toga su u nekoliko slučajeva ukrajinske vojne jedinice pribjegle nepoštivanju njegovih naredbi kako bi izbjegle vojnu katastrofu. Najznačajniji takav 'neposluh, bio je tijekom bitke kod Avdiivke. Kyiv Independent navodi kako su ukrajinske snage, suočene s ruskim okruženjem, mimo Sirskovog pristanka, donijele odluku o povlačenju, spasivši tako tisuće ukrajinskih vojnika od smrti ili zatočeništva. Sirski je dan kasnije najavio formalno povlačenje.

Iako je Zelenski smijenio Sirskog u pokušaju smirivanja javnog bijesa, nema namjeru vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane. Ukrajinski je predsjednik izjavio kako je Fedorovu ponudio poziciju u vladi, usmjerenu na jačanje ukrajinskog tehnološkog sektora. No, Fedorov je jasno dao do znanja da se u Vladu namjerava vratiti samo kao ministar obrane. Za sad, čini se, obje strane ne odustaju od svojih zahtjeva.