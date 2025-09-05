Vučković spremna razgovarati sa Siščanima: Mogu razumijeti zabrinutost ljudi

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je u petak da će razgovarati s predstavnicima građanske inicijative “Siščani ne žele biti smetliščani”, koja priprema prosvjed protiv obrade 150.000 tona troske u pogonu Kemokopa, koja će se dovoziti iz Biljana Donjih, s Crnog brda
“Imamo Zeleni brijeg, nećemo Crno brdo”, stoji u pozivu na prosvjed iduće subote u Sisku. Predstavnici inicijative upozoravaju da troska sadrži kancerogene elemente i spojeve te da je izmjerena radioaktivnost uzoraka bila iznad granica dozvoljenoga.
U blizini lokacije s koje se troska dovozi zabilježen je porast malignih oboljenja u stanovništvu. Lokacija na kojoj bi se u Sisku troska trebala obrađivati je Kemokop u ulici Nikole Tesle, što je krajnje neprikladno za obradu opasnog otpada raznih vrsta zbog blizine gusto naseljenih dijelova grada.
Inicijativa “Siščani ne žele biti smetliščani” traži izmještanje industrije otpada iz blizine centra grada. “Svakodnevni smrad koji se i danju, a posebice noću, širi iz tog prostora znatno narušava kvalitetu života građana, a bojimo se i posljedica po zdravlje”, poručuju.
Ministrica Vučković kaže da će razgovarati s građanima Siska i predstavnicima inicijative odgovoriti na sva njihova pitanja.
“Mogu razumijeti prosvjed i zabrinutost ljudi. Svi zajedno, na gradskoj, županijskoj i državnoj razini, razgovarat ćemo sa svima koje brinu određeni postupci i nastojati otkloniti njihove dvojbe ili nešto promijeniti”, rekla je Vučković Hini.
Podsjetila je kako je zbrinjavanje otpada s Crnog brda ušlo u plan gospodarenja otpadom i da je plan zbrinjavanja tog nepropisnog odloženog otpada u skladu sa zakonom.
“Nema tu lakih alternativa, moramo se čuvati političkog voluntarizma jer sve je napravljeno po propisima i to je legalan postupak zbrinjavanja”, istaknula je ministrica.
Dodala je kako će zatražiti postavljanje dodatnih mjernih uređaja s velikim ekranima u blizini pogona, kako bi građani Siska u svakom trenutku mogli biti informirani o onečišćenjima u zraku.
Prema planu koji je prihvatio Fond za zaštitu okoliša, prijevoz troske iz Biljana Donjih u Sisak trajat će 16 mjeseci. U pogonima Kemokopa troska će se u idućih 20 mjeseci obrađivati prosijavanjem te će biti korištena u proizvodnji asfalta.
Dio troske koji ne bude upotrebljiv, prema neslužbenim najavama, bit će prevezen u Kutinu i iskorišten za zatrpavanje deponije fosfogipsa na rubu Parka prirode Lonjsko polje.