Vučković spremna razgovarati sa Siščanima: Mogu razumijeti zabrinutost ljudi

Inicijativa “Siščani ne žele biti smetliščani” traži izmještanje industrije otpada iz blizine centra grada. “Svakodnevni smrad koji se i danju, a posebice noću, širi iz tog prostora znatno narušava kvalitetu života građana, a bojimo se i posljedica po zdravlje”, poručuju.

U blizini lokacije s koje se troska dovozi zabilježen je porast malignih oboljenja u stanovništvu. Lokacija na kojoj bi se u Sisku troska trebala obrađivati je Kemokop u ulici Nikole Tesle, što je krajnje neprikladno za obradu opasnog otpada raznih vrsta zbog blizine gusto naseljenih dijelova grada.

“Imamo Zeleni brijeg , nećemo Crno brdo”, stoji u pozivu na prosvjed iduće subote u Sisku. Predstavnici inicijative upozoravaju da troska sadrži kancerogene elemente i spojeve te da je izmjerena radioaktivnost uzoraka bila iznad granica dozvoljenoga.

Ministrica Vučković kaže da će razgovarati s građanima Siska i predstavnicima inicijative odgovoriti na sva njihova pitanja.

“Mogu razumijeti prosvjed i zabrinutost ljudi. Svi zajedno, na gradskoj, županijskoj i državnoj razini, razgovarat ćemo sa svima koje brinu određeni postupci i nastojati otkloniti njihove dvojbe ili nešto promijeniti”, rekla je Vučković Hini.

Podsjetila je kako je zbrinjavanje otpada s Crnog brda ušlo u plan gospodarenja otpadom i da je plan zbrinjavanja tog nepropisnog odloženog otpada u skladu sa zakonom.

“Nema tu lakih alternativa, moramo se čuvati političkog voluntarizma jer sve je napravljeno po propisima i to je legalan postupak zbrinjavanja”, istaknula je ministrica.

Dodala je kako će zatražiti postavljanje dodatnih mjernih uređaja s velikim ekranima u blizini pogona, kako bi građani Siska u svakom trenutku mogli biti informirani o onečišćenjima u zraku.

Prema planu koji je prihvatio Fond za zaštitu okoliša, prijevoz troske iz Biljana Donjih u Sisak trajat će 16 mjeseci. U pogonima Kemokopa troska će se u idućih 20 mjeseci obrađivati prosijavanjem te će biti korištena u proizvodnji asfalta.

Dio troske koji ne bude upotrebljiv, prema neslužbenim najavama, bit će prevezen u Kutinu i iskorišten za zatrpavanje deponije fosfogipsa na rubu Parka prirode Lonjsko polje.