Branko Bačić dao ključeve novih stanova: 38 obitelji iz Siska ovo je čekalo 5 godina

''Za nešto više od tri tjedna obilježit ćemo petu obljetnicu petrinjskog potresa, koji je počinio ogromnu štetu na stambenom fondu i društvenoj infrastrukturi. Pet godina poslije svjedočimo da je život u Sisku i cijeloj županiji podignut na višu razinu. Uložena su značajna sredstva da bismo vratili život u normalu i uvjete stanovanja na ovom prostoru učinili boljim nego što su bili prije“, rekao je Bačić.

Svečanosti dodjele ključeva prisustvovali su i ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Dragan Hristov, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak i gradonačelnik Grada Siska Domagoj Orlić.