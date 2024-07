Vučić: U Zagrebu će reći da su mi uši klempave. Ružan sam, ali uši mi nisu klempave

'Oni to rade kako ne bi od Zapada tražili podršku za daljnje akcije protiv naše zemlje. To je ozbiljan plan koji se provodi. Da bi se to dogodilo potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije, usporavanje njezinih europskih integracija – a to čine susjedne zemlje koje su dio EU i one koje nisu... Sve to zahtijeva političku i medijsku agresiju, a to možete vidjeti kroz dio europskih i svjetskih medija, regionalnih i naravno srpskih medija. Jako sam oprezan kada govorim o svemu tome, jer znam što je demokracija, za razliku od svih ovih zemalja o kojima govorim', rekao je Vučić, koji je potom analizirao rad medija u Srbiji i svijetu, rekao je Vučić i nastavio:

'Ne dajte se smesti, pogledajte kako rade glavni mediji u Sarajevu, Podgorici, Zagrebu i Prištini. Što god da kažem, bit će da sam poludio, ljutito objašnjavao i pobjesnio. Reći će da su mi uši klempave... Ja sam ružan čovjek, ali moje uši nisu klempave. Naše gospodarske ideje prikrivaju, skrivaju, ali govore o velikosrpskim projektima”.