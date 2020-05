Odmah poslije popuštanja izvanrednog stanja, koje je svemoćni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uveo zbog pandemije koronavirusa, a tumačeći zakone na način koji bi se nogometnim žargonom opisao kao slobodno sudačko uvjerenje, situacija se usijala do točke u kojoj prijeti čak i izbijanje nasilja

Događaji ispred Skupštine pobudili su ogorčenje i podigli napetost među građanima Srbije, a Obradović, koji trenutno prednjači u predizbornim aktivnostima oporbe, apelirao je na to da se zaustavi atmosfera građanskog rata u Srbiji. Čelnik Dveri ujedno je jedan od četiri zastupnika koji su ovih dana štrajkali glađu na stepenicama ispred srpske Skupštine. Ideja nije njegova - nezavisni zastupnik Miladin Ševarlić započeo je štrajk zbog 'veleizdaje' jer većina u Skupštini nije prihvatila njegov prijedlog da se na dnevni red uvrsti rasprava o Kosovu.

Potom se u večernjim satima oko dvije tisuće Vučićevih pristaša okupilo u znak potpore potonjima, a bilo je i nekoliko desetaka Obradovićevih pristalica. Došlo je i do sukoba dviju skupina koji je zaustavila policija. Sada štrajka samo Obradović jer su se zastupnici SNS-a odazvali Vučićevu pozivu da ga prekinu, a neovisni Ševarlić objasnio je da 'štrajk za Kosovo nema smisla kad su drugi štrajkači preuzeli pažnju medija'.

Srpska oporba je razjedinjena i rascjepkana. Dio zagovara bojkot dok drugi smatraju da bi trebalo izaći na izbore. Zapravo je glavno pitanje za srpsku oporbu pod kojim bi se uvjetima trebali održati izbori jer im sadašnja pravila ne osiguravaju ravnopravnu utakmicu. Dok stranke Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Vuka Jeremića okupljene u Savez za Srbiju zagovaraju bojkot, glumac Sergej Trifunović, čelnik Pokreta slobodnih građana, odlučio je izaći na izbore, kao i politički predstavnici pokreta '1 od 5 miliona', koji je mjesecima na ulicama prosvjedovao protiv Vučićeva režima.

Trifunović je objasnio da je prije godinu dana podržao bojkot kako bi održao jedinstvo oporbe, ali do danas nije dobio odgovor o pravom značenju bojkota te kamo to ide. Zbog toga će, najavio je, njegova stranka istaknuti kandidate na izborima. Postoji i treća opcija koju zagovara bivši srpski predsjednik Boris Tadić, danas šef marginalne Socijaldemokratske stranke, a koji je mišljenja da bi trebali izaći na izbore pa potom bojkotirati institucije. Obradović sa stepenica Skupštine Srbije poručuje da opozicija mora shvatiti da se Vučić ne ruši na način na koji to misli činiti - u jednom dahu, za jedan dan, jednim potezom.