Vučić se zalaže za 'razgraničenje' s Albancima na Kosovu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da se 'zalaže za razgraničenje' s Albancima, prenijela je agencija Tanjug

'Da imamo teritorij za koji se ne zna tko ga kako tretira, i što kome pripada - to je uvijek izvor potencijalnih sukoba i problema', rekao je Vučić u izjavi novinarima u vojvođanskom mjestu Šidu poslije obilaska jedne tvornice.

'Ja se zalažem i to ne krijem, svakako se zalažem, i to je politika koju predstavljam, a hoće li ona dobiti potporu naroda ili ne, no ja se zalažem za razgraničenje s Albancima', istaknuo je Vučić.