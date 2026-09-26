ALEKSANDAR I ALEKSANDRA

Rusi ušli u Crnu Goru s 19 kofera: Skrivali milijun eura, uhićeni su

Ivor Kruljac

26.09.2026 u 10:46

Crnogorska policija - Ilustracija
Crnogorska policija - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Boris Pejovic
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U gradovima Budvi i Bar, policija je otkrila milijun eura i IT opremu koja se može koristiti za špijuniranje. Ruski dvojac Aleksandar i Aleksandra su uhićeni 23. rujna kada su se pokušali ukrcati na let za Tel Aviv

Crnogorska policija pretresla je u petak objekte na obali, u gradovima Budva i Bar u kojima su boravili nedavno uhićeni ruski državljani, 31-godišnji Aleksandar Mihailovič Krugljanski te 42-godišnja Aleksandra Krugljanska.

Kako piše Jelena Jovanović za Vijesti, dvojcu su pronašli oko milijun eura i IT oprema za koju se sumnjiči da im je služila za špijuniranje. Inače, Rusi su uhićeni 23. rujna u zračnoj luci u Tivtu dok su s 19 kovčega hvatali let za Tel Aviv.

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U tom pretresu je policija pronašla 26 210 eura i 1150 izraelskih šekela, odnosno veliku količinu neprijavljene elektroničke opreme i lijekova. Uhićeni su više puta boravili u Crnoj Gori i ovog su puta imali turističke vize, sve dok nisu pali s optužbama za krijumčarenje i pranje novca.

Od predmeta koji su pobudili sumnju na špijunažu, ističu se GPS uređaj s mikrofonom i profesionalni detektor BugHunter BH-04 za otkrivanje skrivenih mikrofona i kamera. Rusima je policija pronašla i nadzorne kamere te prateću opremu, računalne komponente, memorijske uređaje i kabele.

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