Rusi ušli u Crnu Goru s 19 kofera: Skrivali milijun eura, uhićeni su

Crnogorska policija pretresla je u petak objekte na obali, u gradovima Budva i Bar u kojima su boravili nedavno uhićeni ruski državljani, 31-godišnji Aleksandar Mihailovič Krugljanski te 42-godišnja Aleksandra Krugljanska.

Kako piše Jelena Jovanović za Vijesti, dvojcu su pronašli oko milijun eura i IT oprema za koju se sumnjiči da im je služila za špijuniranje. Inače, Rusi su uhićeni 23. rujna u zračnoj luci u Tivtu dok su s 19 kovčega hvatali let za Tel Aviv.