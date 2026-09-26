Horvatinčić na ispitivanju, prijeti mu zatvor: 'Nitko mu nije rekao da ne smije voziti'

Poduzetnika Tomislava Horvatinčića se tereti za kršenje sudske zabrane upravljanja svim motornim vozilima, iako je nedavno dobio novu vozačku dozvolu
Poduzetnik Tomislav Horvatinčić iz pritvora je doveden na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, jer je snimljen kako upravlja automobilom unatoč zabrani upravljanja svim motornim vozilima.
Ta se zabrana trebala početi primjenjivati nakon što je Horvatinčić u srpnju prošle godine odslužio kaznu od četiri i pol godine zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro
Navodno je tijekom rujna viđen čak 18 puta za volanom, jer je dobio novu vozačku dozvolu nakon što je prošao sve liječničke preglede, piše Jutarnji. Dakle, unatoč tome što je imao sudsku zabranu upravljanja vozilima, Horvatinčić je bez problema ishodio novu vozačku dozvolu.
Podeblji dosje prometnih nedjela
Još 2017. godine, poduzetnik je ostao bez vozačke dozvole, jer mu je utvrđena trajna zdravstvena nesposobnost za upravljanje motornim vozilima, do koje se došlo medicinskim vještačenjima temeljenima na zdravstvenim dijagnozama na koje se pozivala i njegova obrana tijekom suđenja za izazivanje pomorske nesreće.
Inače, Horvatinčić je u veljači 1980., u Zagorskoj ulici, usmrtio pješakinju i teško ozlijedio njezinu kćer, nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće. Devet godina kasnije, Horvatinčić je prebrzom vožnjom u Zvonimirovoj ulici izazvao nesreću u kojoj je poginula žena. Od 1999. do 2011. počinio je 31 prekršaj u prometu, mahom zbog prebrze vožnje.
Ako mu se dokaže krivnja, može biti optužen za kazneno djelo neizvršavanja sudske odluke. Kaznenim zakonom je propisana kazna zatvora do dvije ili tri godine.
Riječ odvjetnika
Nakon ispitivanja se Indexu obratio njegov odvjetnik Fran Olujić poručivši da očekuje kako će mu biti određen istražni zatvor, ali da za to nema potrebe.
"U ovom trenutku čekamo odluku Državnog odvjetništva o tome hoće li za njega eventualno tražiti određivanje istražnog zatvora. Prema informacijama koje ja imam, tražit će određivanje istražnog zatvora, što znači da se cijela stvar seli pred nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. To će sigurno biti danas, vjerojatno u popodnevnim satima", rekao je Olujić.
Priznao je da je Horvatinčiću u srpnju zaista izdana važeća vozačka dozvola nakon lijčničkih pregleda. No, dodao je da ga nitko u MUP-u nije upozorio da ne bi smio voziti.
"Razumijem interes javnosti, ali ovdje je ipak riječ o nečemu što je u praksi blaže kazneno djelo, za koje se u principu nikada ne traži istražni zatvor, a pogotovo u situaciji kada imamo osumnjičenika koji ima punih 78, gotovo 79 godina. Dakle, kao što znate, zakonom je izričito propisano da se istražni zatvor osobi starijoj od 70 godina određuje samo u iznimnim slučajevima. Po nama, ovo definitivno nije takav slučaj, ali tu odluku će donijeti nadležni sudac istrage", zaključio je Olujić.