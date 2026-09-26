Horvatinčić na ispitivanju, prijeti mu zatvor: 'Nitko mu nije rekao da ne smije voziti'

Poduzetnika Tomislava Horvatinčića se tereti za kršenje sudske zabrane upravljanja svim motornim vozilima, iako je nedavno dobio novu vozačku dozvolu

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić iz pritvora je doveden na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, jer je snimljen kako upravlja automobilom unatoč zabrani upravljanja svim motornim vozilima. Ta se zabrana trebala početi primjenjivati nakon što je Horvatinčić u srpnju prošle godine odslužio kaznu od četiri i pol godine zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro Navodno je tijekom rujna viđen čak 18 puta za volanom, jer je dobio novu vozačku dozvolu nakon što je prošao sve liječničke preglede, piše Jutarnji. Dakle, unatoč tome što je imao sudsku zabranu upravljanja vozilima, Horvatinčić je bez problema ishodio novu vozačku dozvolu.

Podeblji dosje prometnih nedjela Još 2017. godine, poduzetnik je ostao bez vozačke dozvole, jer mu je utvrđena trajna zdravstvena nesposobnost za upravljanje motornim vozilima, do koje se došlo medicinskim vještačenjima temeljenima na zdravstvenim dijagnozama na koje se pozivala i njegova obrana tijekom suđenja za izazivanje pomorske nesreće. Inače, Horvatinčić je u veljači 1980., u Zagorskoj ulici, usmrtio pješakinju i teško ozlijedio njezinu kćer, nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće. Devet godina kasnije, Horvatinčić je prebrzom vožnjom u Zvonimirovoj ulici izazvao nesreću u kojoj je poginula žena. Od 1999. do 2011. počinio je 31 prekršaj u prometu, mahom zbog prebrze vožnje. Ako mu se dokaže krivnja, može biti optužen za kazneno djelo neizvršavanja sudske odluke. Kaznenim zakonom je propisana kazna zatvora do dvije ili tri godine.

Tomislav Horvatinčić na ispitivanju Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL







+4 Tomislav Horvatinčić na ispitivanju Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL