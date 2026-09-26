Rusi svim, pa i božjim silama, pokušavaju motivirati vojnike: Pazite što su poslali u Ukrajinu

Dok se ruske trupe pripremaju za ratnu zimu u istočnoj Ukrajini, iz Moskve su im poslali posmrtne ostatke, točnije, desnu ruku, Dmitrija Donskog, ratnog kneza koji je ruski junak, svetac i pobjednik Kulikovske bitke 1380. godine.

Ovu neobičnu podršku poslao je vojni odjel Moskovskog patrijarhata, zadužen za pravoslavnu crkvu Rusije. Sergej Čapnin, stručnjak za religiju i direktor komunikacija u Centru za pravoslavne studije Sveučilišta Fordham, rekao je za CNN da je ovo dostizanje vrhunca bliskosti Rusije i pravoslavne crkve. Slanje relikvija na bojište je praksa u pravoslavlju te ti predmeti imaju status magičnih objekata.

'Crkva se praktički stopila s državom do točke u kojoj ih je nemoguće razlikovati. On sam (Donski op.a) nije bio agresor, nego branitelj domovine, vrlo je važno pokazati da Rusija nije agresor, nego da brani svoj teritorij. Ti mitovi, koji povezuju različita vremena i razdoblja, mogu snažno utjecati na masovnu svijest', objasnio je Čapnin logiku ovog poteza na bojišnici.