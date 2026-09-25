rat u ukrajini

Putin: 'Oni su počeli, na svakom bojištu. Moraju osjetiti ruske osvetničke udare'

L. Š. / Hina

25.09.2026 u 20:30

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Russian President official apa / Zuma Press / Profimedia
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Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je rekao da svi prijedlozi za kraj četiri i pol godine dugog rata s Ukrajinom ostaju na stolu, no da Moskva još mora procijeniti koji su u njezinom najboljem interesu, prenijele su ruske novinske agencije

U obraćanju ruskim novinarima Putin je rekao da je Moskva bila spremna nastaviti pregovore s Kijevom nakon što prođu parlamentarni izbori, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta. Ruski predsjednik rekao je da je Ukrajina ta koja je pokrenula napade te da će sada morati za to platiti cijenu, prenosi Reuters.

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'Oni su ti koji su započeli. Svugdje, na svakoj bojišnici. Jesu li to igračke, dječja igra? Stoga ih treba primorati da osjete ruske osvetničke udare i shvate da nikakve provokativne akcije, nikakvo raspirivanje situacije radi ostvarivanja rezultata neće upaliti. Samo si pogoršavaju situaciju.'

Dodao je da upravo takvi postupci stoje iza ukrajinskih poziva na prekid vatre i nastavak pregovora. 'Svi su oni na stolu. Sve je moguće', rekao je. 'No, nakon svega što su učinili, ipak ćemo morati pažljivo razmisliti o tome kako moramo odgovoriti'.

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