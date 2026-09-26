Hutisti dronovima krenuli na Rijad: Saudijci su im spremili klopku

Glasnogovornik koalicije Turki al-Maliki rekao je da su dronovi presretnuti i uništeni, a presretnut je i balistički projektil usmjeren prema gradu Hamis Mušaitu na jugozapadu zemlje. Al-Maliki nije iznio informacije o mogućoj materijalnoj šteti ili žrtvama.

Ranije su nakratko izdana službena sigurnosna upozorenja u nekoliko dijelova Saudijske Arabije, među ostalim u gradovima Abhi i Hamis Mušaitu.

Pokušaj napada na Rijad ima posebnu simboličku važnost jer pokazuje sposobnost hutista, koji su povezani s Iranom, da napadnu središte moći sunitskog kraljevstva. Saudijski glavni grad udaljen je oko 850 kilometara od područja zapadnog Jemena pod kontrolom hutista.