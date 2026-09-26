JEMENSKI HUTISTI

Hutisti dronovima krenuli na Rijad: Saudijci su im spremili klopku

I.K./Hina

26.09.2026 u 13:20

Shahed dronovi - Ilustracija
Shahed dronovi - Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News
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Saudijska protuzračna obrana presrela je dvije bespilotne letjelice koje su jemenski hutisti lansirali prema glavnom gradu Rijadu, objavila je u subotu koalicija predvođena Saudijskom Arabijom.

Glasnogovornik koalicije Turki al-Maliki rekao je da su dronovi presretnuti i uništeni, a presretnut je i balistički projektil usmjeren prema gradu Hamis Mušaitu na jugozapadu zemlje. Al-Maliki nije iznio informacije o mogućoj materijalnoj šteti ili žrtvama.

Ranije su nakratko izdana službena sigurnosna upozorenja u nekoliko dijelova Saudijske Arabije, među ostalim u gradovima Abhi i Hamis Mušaitu.

Pokušaj napada na Rijad ima posebnu simboličku važnost jer pokazuje sposobnost hutista, koji su povezani s Iranom, da napadnu središte moći sunitskog kraljevstva. Saudijski glavni grad udaljen je oko 850 kilometara od područja zapadnog Jemena pod kontrolom hutista.

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Pojačani napadi

Saudijska vojska objavila je u četvrtak da je presrela šest balističkih projektila koje su lansirali hutisti.

Prije desetak dana koalicija predvođena Saudijskom Arabijom također je izvijestila o hutističkom napadu dronom na muslimanski sveti grad Meku, što je predstavnik hutista opovrgnuo.

Hutisti su pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju uslijed nove eskalacije rata u Jemenu.

Raniji dim kod zračne luke u Rijadu - arhiva
Raniji dim kod zračne luke u Rijadu - arhiva Izvor: Profimedia / Autor: Luo Chen / Xinhua News / Profimedia

Saudijska Arabija podupire međunarodno priznatu jemensku vladu te je u sklopu koalicije predvođene Rijadom više puta izvodila zračne napade na hutiste.

Nedavni napadi hutista na naftna postrojenja i važan saudijski naftovod povećali su pritisak na Rijad. Milicija je također pokušala spriječiti prolazak saudijskih tankera s naftom kroz tjesnac Bab al-Mandeb, važan pomorski pravac, nastojeći tako omesti izvoz kraljevstva prema Aziji.

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