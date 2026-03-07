Vučić: Dačić uskoro izlazi iz bolnice, liječenje u inozemstvu koštalo bi ga kao petogodišnja plaća

'Ivica je u stvarno dobrom stanju, oporavlja se i uskoro će biti pušten iz bolnice', rekao je danas Vučić govoreći o nacionalnoj strategiji „Srbija 2030-2035“ .

Kaže da se našalio s Dačićem i rekao mu da bi ga liječenje u inozemstvu koštalo koliko i pet godina plaće, navodi N1.