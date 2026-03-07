Vučić: Dačić uskoro izlazi iz bolnice, liječenje u inozemstvu koštalo bi ga kao petogodišnja plaća

Zdravstveno stanje srbijanskog potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića je dobro, oporavlja se i uskoro će biti otpušten iz bolnice, objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
'Ivica je u stvarno dobrom stanju, oporavlja se i uskoro će biti pušten iz bolnice', rekao je danas Vučić govoreći o nacionalnoj strategiji „Srbija 2030-2035“ .
Kaže da se našalio s Dačićem i rekao mu da bi ga liječenje u inozemstvu koštalo koliko i pet godina plaće, navodi N1.
'Razgovarao sam s njim i izračunao sam koliko bi ga koštalo liječenje u inozemstvu - pet godina njegove visoke plaće, pet godina njegovog sjajnog rada ne može platiti samo ovo vrijeme koje je sada proveo u bolnici', rekao je Vučić.
Ivica Dačić primljen je na liječenje 25. veljače s teškom bilateralnom upalom pluća i proveo je nekoliko dana na intenzivnoj njezi, spojen na respirator.