Ne trebaju nam sukobi, već mir, a na izborima se pokazuje koliku podršku tko ima, izjavio je u četvrtak navečer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ocijenio da će građani, kad sve sagaledaju, biti zadovoljni mjerema koje je država poduzela u vrijeme pandemije koronavirusa

Na pitanje znači li to da on ne želi drugi mandat i da neće ponovno biti predsjednički kandidat Srpske napredne stranke, Vučić je rekao kako se "nada" da to neće biti on.

Komentirajući političku scenu i prosvjede protiv njega i vlasti koalicije na čijem je čelu SNS, ocijenio je kako "svi ti politički lideri" nemaju ništa osim ideje "mrzimo te Vučiću", te da "nemaju poruku i program poruku za građane".

Također, smatra da je Srbija efikasno funkcionirala u borbi protiv epidemije koronavirusa, naglasivši da je ispunjen cilj i sačuvani su mnogi ljudski životi, te da je uvjeren kako su građani, kad sagledaju sve što je učinjeno, "zadovoljni svojom državom".

Govoreći o izvješću Freedom house (FH), koji je Srbiju svrstao među nedemokratske i autoritarne režime, Vučić je rekao da to "nije dobra vijest za Srbiju".

"Pročitao sam izvješće, to nije dobra vijest za Srbiju... To je 28 strana, ima stvari koje moramo ispraviti i promijeniti", rekao je Vučić.

"Poruka Freedom House je poruka protiv mene, to je jasno kao dan", rekao je Vučić, ocjenivši da je izvješće FH "jedna politička deklaracija" u kojoj "ima zanimljivih stvari".

Na primjedbe FH-a za suradnju Beograda i Pekinga, Vučić je rekao kako bi "bio proglašen za najvećeg demokratu da kaže pet rečenica protiv Kine".

"Dokaz naših prljavih poslova sa Kinom je što sto radimo sa kompanijom Huawei nadzorni sustav, koji snima registarske pločice? Ali, da ne banaliziramo, ima točnih primjedbi i stvari koje moramo ispraviti u budućnosti", rekao je Vučić.

U najnovijem izvješću "Države u tranziciji", organizacije Freedom House, koja se bavi ljudskim pravima i promoviranjem demokracije u svijetu, ocijenjeno je da su Srbija i Crna Gora izgubile epitet "djelomice konsolidiranih demokracija".

"Godinama unazad uvećavanim zarobljavanjem države, zlouporabom vlasti i taktikom strahovlade, Aleksandar Vučić u Srbiji i Milo Đukanović u Crnoj Gori, odveli su svoje države ispod crte - prvi put od 2003. godine, nisu više u kategoriji demokracija među zemljama u tranziciji", ocijenio je FH.

Ta organizacija podsjetila je na ocjene promatrača Vijeća Europe i OSCE-a da su posljednji parlamentarni izbori 2016. godine pokazali kako SNS "zloporabi većinu, zamagljuje razliku između državnih i partijskih aktivnosti, vrši pritisak na birače, naročito one zaposlene u javnom sektoru", te da "mami birače kroz socijalne inicijative", prenio je Radio Slobodna Europa.