Vučić: 'U kampu smo otkrili tri Rusa, ne znam stoje li ruske službe iza toga'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da su nadležne službe utvrdile prisutnost trojice ruskih državljana u kampu Sunčana Reka, između Loznice i Malog Zvornika, te da su privedene osobe srpske nacionalnosti koje su bile dostupne
'Te su osobe još uvijek u pritvoru. Kao što smo priveli 11 osoba u vezi s incidentima u Parizu i dvije osobe u vezi s incidentima u Njemačkoj na skupu koji je održao jedan od čelnika oporbe i gdje je netko bacio boju lažno želeći optužiti nekoga iz njemačkih vlasti', rekao je Vučić.
Rekao je da ne može tvrditi da iza kampa u Loznici stoje ruske službe, ali da su te osobe privedene i da je istraga u tijeku, prenosi RTS.
'To je ono što mogu potvrditi, istraga se nastavlja', rekao je Vučić.
Podsjetimo, krajem rujna Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je da su kod Loznice uhićene dvije osobe zbog sumnje da su počinile kazneno djelo organiziranja sudjelovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi.
Prema priopćenju MUP-a, uhićeni L.P. (1988.) i S.S. (1978.) terete se da su organizirali borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunjske, koje su, kako se sumnja, imale kao cilj obučavanje za učinkovitije pružanje fizičkog otpora policijskim službenicima Moldavije u slučaju nereda tijekom izbornog dana u toj zemlji, zakazanog za 28. rujna ove godine. Kako se navodi, L.P. je organizirao i financirao obuku provedenu u ugostiteljskom objektu u blizini Loznice dok se S.S. tereti da mu je pomagao u tome.
Obuka je, prema sumnjama, provedena u razdoblju od 16. srpnja do 12. rujna, a sudjelovalo je između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunjske.