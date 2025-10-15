Vučić: 'U kampu smo otkrili tri Rusa, ne znam stoje li ruske službe iza toga'

'Te su osobe još uvijek u pritvoru. Kao što smo priveli 11 osoba u vezi s incidentima u Parizu i dvije osobe u vezi s incidentima u Njemačkoj na skupu koji je održao jedan od čelnika oporbe i gdje je netko bacio boju lažno želeći optužiti nekoga iz njemačkih vlasti', rekao je Vučić.

Rekao je da ne može tvrditi da iza kampa u Loznici stoje ruske službe, ali da su te osobe privedene i da je istraga u tijeku, prenosi RTS.

'To je ono što mogu potvrditi, istraga se nastavlja', rekao je Vučić.