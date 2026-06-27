Vučić najavio da će podnijeti ostavku: 'Moji posljednji dani i tjedni kao predsjednika'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u subotu da će u sljedećih nekoliko tjedana odstupiti, godinu dana prije isteka mandata te je najavio prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore. Podsjetimo, u Beogradu se danas održava skup Srpske napredne stranke (SNS). Riječ je o dijelu kampanje 'Srbija pobjeđuje' kojom Vučić nastoji parirati višemjesečnoj kampanji studentskog pokreta 'Studenti pobjeđuju' kojom se traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora

Središnji program skupa 'Srbija jedna porodica' počeo je intoniranjem srpske himne. Vučić je rekao da je ovo vjerojatno posljednji put da će se građanima obratiti u tolikom broju kao predsjednik Srbije. 'Rekli su da nikada neću napustiti predsjedničku funkciju, ovo su mi posljednji dani i tjedni kao predsjednika. Bit ću predsjednik još samo nekoliko tjedana i onda ću podnijeti ostavku', rekao je Vučić. Ustvrdio je da je Srbiji '14 godina vjerno služio' i da se 'samo za Srbiju borio'. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027. Nije precizirao kada će dati ostavku niti kada bi mogao raspustiti parlament, što je preduvjet za prijevremene parlamentarne izbore.

Srbijanski predsjednik je najavio da će se od kolovoza u Srbiji proizvoditi humanoidni roboti, i to, kako je rekao, u boljim tvornicama nego u Kini. Podsjetimo, neki dan je predstavio 'svoja dva prijatelja' - robote Milutina i Dragutina. Vučić je također rekao da će pomoći svojoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) da pobijedi na izborima, uključujući i prijevremene parlamentarne izbore, izvorno zakazane za 2027. Predložio je da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove 'Ujedinjena Srbija'. Istaknuo je i da će se maknuti ako budu smatrali da im njegova podrška i pomoć nije potrebna. 'Za pobjedu - i to uskoro', poručio je Vučić. Vučić je ranije ovog tjedna pozvao pristaše svoje politike i vladajuće Srpske napredne stranke da se okupe u središtu Beograda, na skupu koji se vidi kao protuteža kampanji studentskog pokreta 'Studenti pobjeđuju'. Na okupljanju je najavio da će, kao predsjednik države, pomilovati ljude u Srbiji 'koji su iz nehaja i slučajnosti počinili neka djela'.

Aleksandar Vučić, skup SNS-a u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC







+6 Aleksandar Vučić, skup SNS-a u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC

'Studenti su bili igračka u tuđim rukama' Vučić je sugerirao i ubrzanje eurointegracija Srbije i ispunjenje obveza na tom putu 's više entuzijazma', ali je istaknuo i da se ne smiju ugrožavati tradicionalna prijateljstva, poput odnosa koje Srbija ima s Kinom i Rusijom. Vučić je istaknuo potrebu da Srbija pokuša pod svaku cijenu očuvati vojnu neutralnost. 'A hoćemo li se požuriti na europskom putu? Da, hoćemo. Učinit ćemo ono što su naše obveze', rekao je Vučić. Ustvrdio je i da su studenti bili politički instrumentalizirani i igračka u tuđim rukama. 'Studenti su prvo bili igračka u rukama političara, pa u tuđim rukama. Molio sam ih za razgovore, sa svima su htjeli razgovarati, samo sa svojim predsjednikom nisu željeli', kazao je. Nakon subotnjeg skupa u nedjelju će u Kraljevu na tradicionalni srpski praznik Vidovdan biti održan prosvjed na koji su studenti pozvali građane Srbije.

Serbian President Aleksandar Vučić announced that he will resign within weeks, paving the way for early general elections in Serbia. pic.twitter.com/9u74E1JxoD — Tabz (@TabzLIVE) June 27, 2026

Razvijena ogromna zastava Reporterka N1 Srbije tijekom javljanja u 17 sati primijetila je da je jednu skupinu ljudi u bijelim majicama predvodio i ministar obrane Srbije Bratislav Gašić. Prema informacijama s terena, među okupljenima su građani koji navode da dolaze iz Kragujevca, Lapova i Novog Sada. Mnogi nose bijele majice s natpisom 'Serbia team Vučić'. Na više punktova u okolici Skupštine dijele se bijele majice i zastave. Uoči središnjem dijelu skupa okupljene su zabavljali Vesna Zmijanac i Aca Lukas. Sudionici skupa razvili su veliku srpsku zastavu i nosili je Ulicom kneza Miloša prema platou ispred Skupštine Srbije u Beogradu, gdje se održava središnji događaj. Na čelu kolone bili su se ministar financija Siniša Mali i sin predsjednika Srbije Danilo Vučić. Prema najavama, zastava je dugačka 500 metara, piše N1 Srbija.

Skup SNS-a u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: Mirko Kuzmanovic / Alamy / Profimedia







Skup SNS-a u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: Mirko Kuzmanovic / Alamy / Profimedia