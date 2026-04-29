Biskupi odbacuju tvrdnje Islamske zajednice da stoje iza 'projekata' podjele BiH

Biskupska konferencija BiH izrazila je 'duboko žaljenje zbog sadržaja i tona priopćenja Islamske zajednice' u kojemu se, kako tvrde, bez ikakvih konkretnih dokaza, Katoličku crkvu i neimenovane “crkvene krugove” dovodi u vezu s navodnim projektima podjele Bosne i Hercegovine .

Islamska zajednica BiH je u utorak priopćila kako iza ideja iznesenih na skupu, koju je proteklog vikenda u Zagrebu organiziralo udruženje Vigilare i američka zaklada The Heritage , stoje "radikalni desničarski politički i crkveni krugovi ".

„Odbacujemo takve tvrdnje kao neutemeljene, neodgovorne i štetne za međureligijski dijalog i ukupne odnose u društvu“, naveli su biskupi.

Dodali su kako bi sukladno Dejtonskom mirovnom sporazumu sva tri naroda u BiH trebala biti jednakopravna što sada nije slučaj.

​​​​​​„Nedopustivo je da se bilo kojem konstitutivnom narodu, neovisno o njegovoj brojnosti ili teritorijalnoj rasprostranjenosti, niječu, umanjuju ili preglasavanjem od strane većinskoga naroda oduzimaju prava koja mu pripadaju. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od daytonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima“, stoji u priopćenju.

U četiri navrata je za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH glasovima Bošnjaka biran Željko Komšić, a nerijetko se u hrvatskome klubu gornjeg doma namijenjenog za predstavnike triju naroda biraju politički predstavnici koji se lažno izjašnjavaju kao Hrvati.

Vodeći ljudi katoličke crkve u Bosni i Hercegovini kažu da su opredijeljeni za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana.

Pozvali su Islamsku zajednicu i sve njezine predstavnike na odgovornost u javnom govoru, na suzdržanost od neprovjerenih tvrdnji te na iskren dijalog utemeljen na poštivanju ustavnoga poretka i dostojanstva svakoga naroda i svakoga čovjeka.