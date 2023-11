'Vučić je autokrat koji se okružio poltronima, a u panici se sjetio Tome Nikolića'

"Bit će napada sigurno, očekujem ih vrlo brzo. Ja sam već dugi niz godina izložen tom tabloidnom linču i ne samo tabloidnom, meni su zastupnici skupštine u Beogradu rekli da idem iz Srbije. Napadali su nažalost i moju obitelj i djecu. To me u samim počecima posebno zaboljelo, a sada sam se navikao, rekao je Bjelogrlić za HRT . Na pitanje voditelja Aleksandra Stankovića , objasnio je što je mislio kada je situaciju u Srbiji opisao kao zvjerinjak.

LET IZNAD KUKAVIČJEG GNIJEZDA

"Ja sam upotrijebio tu jednu metaforu. Rekao sam da kada vlastodršci pobjede državu, nastane zvjerinjak", odgovorio je. Rekao je kako mu nije problem doći u Zagreb i kritizirati vlast u Srbiji jer da je to sve već rekao i tamo, rekao je i da svoj angažman u javnosti smatra više društvenim nego političkim te da je to idealistički, utopistički pokušaj da se probudi apolitične ljude i da se "razdrma letargija koja je nastala posljednjih godina".

"Ja iskreno to nikada nisam vjerovao, uvijek mi je to smetalo kada razgovaram s ljudima i prijateljima koji vide iste stvari kao i ja, ali se ne žele miješati, kažu da se ne žele baviti politikom. Mi smo pokušali izaći i reći ljudima da se probude. Da prije svega izađu na izbore, a da se kasnije aktiviraju da vrate državu koja je oteta", rekao je Bjelogrlić. Kao jednu od najlošijih stvari u Srbiji smatra to što "postoji mala interesna grupa ljudi koja je uzela sva ovlaštenja". Kaže da u Srbiji postoji kriminalizacija društva i da je represivni aparat povezan s kriminalnim krugovima.