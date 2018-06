Vrućine ne posustaju, a zahlađenja nema na vidiku ni sljedeći tjedan

U petak će kiše i grmljavine biti češće nego u četvrtak, za vikend ponovno malo rjeđe, a stabilno neće biti ni u sljedećem tjednu. U cijeloj zemlji bit će i dalje iznadprosječno toplo, javlja u vremenskoj prognozi HRT

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prvog lipnja neće biti vedrine koliko je bilo posljednjih dana svibnja, a ponajprije u zapadnoj Slavoniji kasno poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura oko 15 °C, a najviša oko 31 °C. U središnjoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana porast će vjerojatnost za pljuskove s grmljavine, koji lokalno mogu biti i izraženiji, donosi prognoza HRT-a.

A do tada će prevladavati sunčano, ujutro ponegdje uz mogućnost kratkotrajne magle i najnižu temperaturu oko 16 °C. Jutarnje magle najviše će biti po kotlinama Like. Mjestimični pljuskovi i grmljavina na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj mogući su uglavnom u drugom dijelu dana. Najsunčanije će biti na otocima, gdje je vjerojatnost pljuskova mala. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a najviša temperatura biti između 24 °C u gorju i 29 °C na moru.