Von der Leyen i Costa poručili Trumpu: Riskirate silaznu putanju odnosa

B. S. / Hina

17.01.2026 u 22:01

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Paragvaja Santiago Pena i šef Europskog vijeća Antonio Costa
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Paragvaja Santiago Pena i šef Europskog vijeća Antonio Costa Izvor: EPA / Autor: Presidencia de Paraguay HANDOUT
Carine kojima je zaprijetio Donald Trump zbog Grenlanda potkopale bi transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne spirale, a Europa će ostati predana obrani svoga suvereniteta, kaže se u zajedničkoj objavi predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antonia Coste.

“Carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne putanje. Europa će ostati ujedinjena, koordinirana i predana obrani svoga suvereniteta”, objavili su von der Leyen i Costa na društvenim mrežama.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Tih osam zemalja uputilo je svoje vojnike na vježbu na Grenlandu.

“Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava... Mi smo isticali naš zajednički transatlantski interes za mir i sigurnost na Arktiku, uključujući kroz NATO”, kažu von der Leyen i Costa.

Dodaju da “prethodno koordinirana vježba s Danskom odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome”.

“EU je u potpunosti solidaran s Danskom i narodom Grenlanda”, kažu europski čelnici.

