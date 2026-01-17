Na Otoku bijesni zbog Trumpove prijetnje carinama: 'Suprotstavimo se nasilniku iz Bijele kuće'

Podsjetimo, u objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku.

Te će se carine povećati na 25% 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, poručio je Trump.