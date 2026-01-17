ČAK I FARAGE LJUT

Na Otoku bijesni zbog Trumpove prijetnje carinama: 'Suprotstavimo se nasilniku iz Bijele kuće'

B. S.

17.01.2026 u 19:40

Ed Davey, predsjednik Liberalnih demokrata
Ed Davey, predsjednik Liberalnih demokrata Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Bionic
Reading

U Velikoj Britaniji najava Donalda Trumpa o uvođenju carina NATO saveznicama koje su poslale vojne postrojbe na Grenland dočekana je na nož, i to sa svih strana političkog spektra

Podsjetimo, u objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku.

Te će se carine povećati na 25% 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, poručio je Trump.

Davey: Suprotstavimo se nasilniku u Bijeloj kući

Tim povodom Ed Davey, predsjednik Liberalnih demokrata, pozvao je Keira Starmera da se čvrsto suprotstavi nasilniku u Bijeloj kući', naglasivši kako Trump kažnjava saveznike zbog toga što čine pravu stvar. 'Američka politika je u raspadu. Vrijeme je da premijer čvrsto suprotstavi se nasilniku u Bijeloj kući i surađuje s europskim saveznicima i saveznicima Commonwealtha kako bi ga natjerali da odustane od ovog nepromišljenog plana', napisao je Davey na mreži X.

Kralj Charles, kraljica Camilla, Kemi Badenoch i Sir Keir Starmer
Kralj Charles, kraljica Camilla, Kemi Badenoch i Sir Keir Starmer Izvor: Profimedia / Autor: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Slična reakcija dolazi i iz konzervativnih krugova. Predsjednik konzervativaca Kemi Badenoch Trumpove planove nazvao je 'strašnom idejom'.

'Predsjednik Trump potpuno griješi što najavljuje carine Velikoj Britaniji zbog Grenlanda. Ljudi i u Velikoj Britaniji i u SAD-u suočit će se s većim troškovima. Ove carine bit će još jedan teret za tvrtke diljem naše zemlje. O suverenitetu Grenlanda trebali bi odlučivati ​​samo narod Grenlanda. U tome se slažem s Keirom Starmerom', napisao je Badenoch.

Ovoga puta se u kritici Trumpu svojim političkim protivnicima pridružio i Nigel Farage, predsjednik UKIP-a i njegov najpoznatiji saveznik.

'Ne slažemo se uvijek s američkom vladom, a u ovom slučaju sigurno ne. Ove tarife će nam naštetiti. Ako je Grenland podložan zlonamjernim utjecajima, onda ponovno pogledajte Diega Garciju', napisao je Farage, podsjetivši na slučaj otoka Diego Garcia, otoka u Indijskom oceanu kojim zajednički upravljaju vojne snage SAD-a i Velike Britanije.

