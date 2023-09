Vojska u Gabonu najavila ponovno otvaranje granica

'U želji da očuvamo poštivanje vladavine prava, dobre odnose sa svojim susjedima i svim državama svijeta te nastojeći nastaviti promicati kontinuirano funkcioniranje države, istodobno iskazujući čvrstu želju da ispunimo međunarodne obveze', CTRI je, po hitnom postupku od subote 'odlučio ponovno otvoriti kopnene, morske i zračne državne granice', izvijestili su.

Granice su bile zatvorene u srijedu čim je vojnim udarom s vlasti svrgnut predsjednik Ali Bongo, koji je na čelu države io 14 godina. No vlasti nisu ukinule policijski sat koji je na cijelom teritoriju na snazi ​​od 18:00 do 6:00 po mjesnom vremenu. 'Svi koji stižu u Gabon ili žele otići iz države to će moći učiniti uz predočenje svojih putnih isprava', pojasnio je Manfoumbi.