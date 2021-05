Vojni analitičar Barić o kupnji borbenih aviona: Geostrateški je prednost na američkoj ponudi

Vojni analitičar Robert Barić s FPZG-a u Dnevniku N1 govorio je o tome što bi geostrateški za Hrvatsku značio odabir vojnih aviona iz Francuske, a što iz SAD-a.

Hrvatska opet ima šansu postati ključni američki saveznik

“Ima naznaka i da Bidenova administracija priprema veliki program najmodernije vojne opreme po vrlo povoljnim uvjetima i zbog toga bi bilo nužno sačekati vidjeti što se tu događa.

Što se tiče vojne suradnje, tko može u kratkom vremenu dovesti na vojnu vježbu jednu ili dvije brigade sa cjelokupnom opremom i reći – ovo je moj saveznik? Francuska to ne može, a posebno jer u ovoj regiji stanje postaje sve slabije.

Hrvatska opet ima šansu postati ključni američki saveznik u rješavanju stvari u regiji. Naravno, to se plaća. Ovdje to znači da će odnosi sa francuskom stranom biti nategnuti, ali ne postoji ekonomski razlog za francusku potvrdu. Oni su članica EU-a i mi ne možemo dobiti nikakve ofsete niti išta na taj način, jer je to zabranjeno direktivom EK 2009/81 i člankom 346 sporazuma o EU, koji ograničava vojni ofset samo na vojno područje, striktno se mora tražiti dozvola EK”, kazao je Barić i dodao da, što se tiče izravnih financijskih, ekonomskih, znanstvenih ulaganja – to je zabranjeno.