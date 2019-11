Vladin predstavnik odbio sve oporbene amandmane na prijedlog zakona o blagdanima

Vladin predstavnik Darko Nekić u srijedu je odbio sve amandane koje su na prijedog zakona o blagdanima i spomendanima podnijeli oporbeni zastupnici i klubovi, prihvatio je samo dva amandmana Kluba HDZ-a

Bauk: Plenković želi biti najveći hajduk i uskok

Intencija je predloženog zakona, poručio je SDP-ov Arsen Bauk, učvrstiti poziciju predsjednika HDZ-a unutar stranke, riječ o predizbornom zakonu i to u 'dva smjera', jedno su izbori za predsjednika države i parlamentarni, drugi unutarstranački izbori u HDZ-u.

SDP tvrdi da prijedlogom da se 30. svibnja ponovno obilježava kao Dan državnosti, HDZ zapravo želi obilježiti svoj dolazak na vlast.

Obilježavanjem dolaska na vlast HDZ, ne i dolaska Hrvatske kao samostalne i suverene države, premijer ustvari uskocima i hajducima poručuje da on može biti veći uskok i hajduk od svih njih, rekao je Bauk, tvrdeći a je to intencija zakona, da se učvrsti unutarstanačka pozicija predsjednika HDZ.

Taj se zastupnik zauzeo da 8. listopada Dan neovisnosti, ostane državni blagdan, a da se 25. lipnja Dan državnosti nazove Danom proglašenja suverene i samostalne RH, po povijesnom događaju toga dana.

Do 8. listopada ovdje je bila Jugoslavija, od tada ovdje je Hrvatska, a to nije državni blagdan. Do 30. svibnja nije bio HDZ od tada je i to je državni blagdan, ustvrdio je Bauk.

Zlatko Hasanbegović ustrajao je pak da treba ukinuti državni praznik Dan antifašističke borbe, 22. lipnja. Riječ je o izmišljenom događaju koji se ne može potvrditi niti jednim relevantnim povijesnim izvorom, kazao je i naglasio kako se taj dan do sada koristio za jednu vrstu 'verbalnog divljanja i restauriranje jugoslavenskoga komunizma, u čemu je poseban doprinos davala sisačka gradonačelnica iz jedne stranke'.

Hasanbegović: 22. lipnja je dio jugoslavenske komunističke baštine

Taj je blagdan sastavni dio protuhrvatske i protudemokratske jugoslavenske komunističke baštine u i kao takav protivan svim ustavnim vrednotama, rekao je Hasanbegović, tražeći da se o njegovu amandanu glasuje kako nitko ne bi mogao reći da se nije imao priliku izjasniti o tome.